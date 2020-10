Era già stato anticipato in un precedente ordine esecutivo, poi annunciato al World Economic forum, mentre oggi diventa realtà, così Trump istituisce un Consiglio di interagenzia degli Stati Uniti per un trilione di alberi.

Nell’ultimo ordine esecutivo, emesso il 13 ottobre, il presidente USA ricorda che il 21 gennaio 2020 aveva annunciato che “per proteggere ulteriormente l’ambiente, gli Stati Uniti avrebbero aderito all’iniziativa Un trilione di alberi del Forum economico mondiale, un ambizioso sforzo globale per far crescere e conservare un trilione di alberi in tutto il mondo entro il 2030”.

Trump descrive anche che, considerata “l’impronta espansiva” delle “foreste e boschi federali” degli USA, “questo ordine avvia la formazione del Consiglio di interagenzia degli Stati Uniti per un trilione di alberi” al fine di “promuovere il contributo del governo federale allo sforzo globale”.

Ecco un estratto dell’ordine esecutivo del 13 ottobre 2020

“Come ho dichiarato nell’Ordine Esecutivo 13855 del 21 dicembre 2018 (Promuovere la gestione attiva delle foreste americane, Rangelands e altre terre federali per migliorare le condizioni e ridurre il rischio di incendi), la politica degli Stati Uniti è quella di promuovere foreste sane e resilienti, pascoli e altre terre federali gestendole attivamente tramite partnership con Stati, tribù, comunità, organizzazioni senza scopo di lucro e settore privato.

La nostra nazione ospita centinaia di milioni di acri di foreste e boschi federali, statali, tribali e privati, che producono enormi effetti economici e ambientali positivi in ​​tutto il nostro paese. Le visite ricreative ed educative alle foreste nazionali danno un contributo sostanziale alla salute fisica ed emotiva della nostra nazione e al nostro prodotto interno lordo, il tutto sostenendo migliaia di posti di lavoro a tempo pieno e part-time. Le foreste e i boschi della nostra nazione forniscono anche preziosi vantaggi ambientali, anche fungendo da habitat per la fauna selvatica e sostenendo la qualità dell’aria e dell’acqua per tutti gli americani. Le foreste e i boschi sequestrano il carbonio atmosferico e, secondo il servizio forestale, 180 milioni di persone in oltre 68.000 comunità fanno affidamento sui bacini idrografici della nostra nazione per catturare e filtrare l’acqua potabile.

Questi fatti dimostrano come la nostra nazione abbia approfittato degli enormi vantaggi economici e ambientali associati alla crescita degli alberi e alla forestazione. Promuovendo le politiche federali che favoriscono queste pratiche, sotto la mia guida, gli Stati Uniti hanno promosso un maggiore uso di soluzioni basate sulla natura per affrontare le sfide globali.

Con la presente è stato istituito un Consiglio di interagenzia degli Stati Uniti per un trilione di alberi. Il Consiglio avrà il compito di sviluppare, coordinare e promuovere le interazioni del governo federale con l’Iniziativa per quanto riguarda la coltivazione, il ripristino e la conservazione degli alberi e il coordinamento con le principali parti interessate per contribuire al progresso dell’Iniziativa. Il Consiglio resta indipendente dall’iniziativa”.

Andrea Ippolito