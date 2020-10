Ancora in aumento i positivi al Covid in Campania 1.261, quasi tutti asintomatici

Sono 134 in più rispetto ad ieri i nuovi contagiati, ma oltre cinquecento in più sono stati anche i tamponi: sono 68 i sintomatici e 1.193 gli asintomatici

Sale il numero dei tamponi e aumentano i nuovi positivi. In Campania sono 1.261 i tamponi risultati positivi nelle 24 ore di giovedì 15 ottobre. Sono quindi 134 in più rispetto ad ieri i nuovi contagiati a fronte di un aumento dei tamponi effettuati che sono stati 14.222, 442 in più rispetto sempre alla giornata precedente.

Nella nuova grafica elaborata anche oggi sono riportati ulteriori dettagli: sono 68 i sintomatici e 1.193 gli asintomatici.





La percentuale tra nuovi positivi e tamponi esaminati sale nuovamente si alcuni decimi arrivando all’8,86%, nel report precedente la percentuale era dell’8,17.

Il dato conferma la tendenza al rialzo della curva epidemica, con un alta percentuale di asintomatici, che non frena tuttavia un preoccupante aumento dei ricoveri. La situazione clinica e il grado di affollamento ospedaliero, restano sotto attenta osservazione e monitoraggio da parte delle autorità sanitarie e regionali, valutando in prospettiva la capacità di assorbimento negli ospedali campani.







Questa seconda aggressione che il virus sta portando, resa ancora più evidente dal grande numero si tamponi processati quotidianamente ha portato el solo mese di ottobre a 9.898 contagiati.

Questi numeri danno un chiaro segnale di una nuova escalation dell’epidemia e impongono misure drastiche. Tra le prime misure adottate dalla Regione Campania certamente la più evidente è quella della chiusura delle scuole e delle università, scelta per nulla condivisa e ritenuta sbagliata dal Ministro Azzolina e dal Premier Conte, benché la curva epidemica campana sia in linea con quella nazionale e salita dunque a livelli che riportano a quelli della scorsa primavera. Misure ancora più dure sono comunque attese per la fine del mese, quando si annuncia il coprifuoco sanitario dalle ore 22.

Un quadro certamente preoccupante quello campano, ma del resto in linea con il contesto nazionale ormai in piena seconda ondata. Nelle ultime 24 ore in Italia sono stati superati i 10mila casi in un solo giorno.









Situazione Clinica

In Campania i positivi al Covid-19 salgono a 23.033. Sono 737.227 i tamponi complessivamente esaminati dall’inizio della crisi epidemica.

I guariti oggi calano e se ne contano solo 148. Il totale dei guariti in Campania dall’inizio della crisi epidemica sale a 8.180.







Sono oggi 3 i decessi riportati dal bollettino regionale. Il conteggio delle vittime del virus sale a 499 dall’inizio della crisi epidemica.

I pazienti ricoverati con sintomi in Campania sono 786 e sono 24 in più rispetto a ieri. Ancora un ricovero in terapia intensiva dove il totale sale a 67 degenti con maggiori complicazioni.

Il numero delle persone attualmente positivi, cioé detratti i guariti e i deceduti, sono 14.354 con un incremento di altri 1.110 casi. Aumenta anche il numero delle persone in isolamento domiciliare che arrivano a 13.501, con altre 1.085 persone costrette a restare tra le mura domestiche.









I contagi in Campania mese di ottobre:

Giovedì 1 ottobre – 4,62%– 392 contagiati

Venerdì 2 ottobre – 5,34%– 401 contagiati

Sabato 3 ottobre – 5,68% – 412 contagiati

Domenica 4 ottobre – 8,85% – 431 contagiati

Lunedì 5 ottobre – 7,8% – 395 contagiati

Martedì 6 ottobre – 7,24% – 544 contagiati

Mercoledì 7 ottobre – 7,62% – 757 contagiati

Giovedì 8 ottobre – 8,05%– 769 contagiati

Venerdì 9 ottobre – 7,35% – 664 contagiati

Sabato 10 ottobre – 6,85% – 633 contagiati

Domenica 11 ottobre – 8,93% – 662 contagiati

Lunedì 12 ottobre – 8,22% – 635 contagiati

Martedì 13 ottobre – 7,17% – 818 contagiati

Mercoledì 14 ottobre – 8,17% – 1.127 contagiati

Giovedì 15 ottobre – 8,86% – 1.261 contagiati

Questi i dati del contagio provincia per provincia: – Provincia di Napoli : 15.274 (+899)

– Provincia di Salerno : 2.300 (+65)

– Provincia di Avellino : 1.307 (+47)

– Provincia di Caserta : 3.517 (+224)

– Provincia di Benevento: 627 (+42) Il dato riferisce il riepilogo diffuso dalla Protezione Civile comprendente anche casi già noti ma solo ora confermati.





Il contagio in Italia Ancora in salita la curva epidemica in Italia. Superata per la prima volta la soglia dei 10mila casi in un solo giorno: sono 10.010 i nuovi positivi registrati nelle 24 ore. Numero record se si tiene conto che sono stati 150.377 i tamponi processati, 12mila meno di ieri. Il totale dei casi arriva a 391.611 dell’epidemia. In calo i decessi, 55 oggi, ieri erano stati 83, e il totale arriva a 36.427. Aumentano anche i degenti in terapia intensiva, che oggi aumentano di altre 52 persone ricoverate, ieri erano stati 47 i nuovi ricoveri. In totale le persone ricoverate in rianimazione in Italia sono 638. I ricoveri ordinari aumentano di 382 unità, e sono 6.178 in tutto.





Le persone attualmente contagiate sono 107.312 di cui 6.178 ricoverati con sintomi. Sono in isolamento domiciliare 100.496 pazienti mentre sono guarite o sono state dimesse ieri 1.908 persone per un totale di 247.872. Nelle ultime 24 ore la regione con il maggior numero di incrementi dei nuovi casi è la Lombardia (+2.419), seguita da Campania (+1.261) e Piemonte (+821). In tutte le regioni si sono registrati nuovi positivi.

Sale al 6,6% la percentuale di positivi al Covid in Italia per tamponi effettuati.