De Luca fa un mezzo passo indietro sulle scuole e riapre all’attività in presenza per i più piccini. Con il Comunicato stampa n. 512 l’Unità di Crisi della Campania ha comunicato che “Su richiesta dei sindaci pervenuta all’unità di crisi attraverso l’Anci, e nelle more di specifici congedi parentali per i genitori, da domani è consentita, anche in presenza, l’attività delle scuole dell’infanzia: nidi, asili, con bambini di età compresa nella fascia 0-6 anni”.





Quindi il governatore modifica la sua ordinanza di ieri per i più piccoli lasciando invariato quanto riguarda la scuola primaria e le secondarie che faranno didattica a distanza fino al 30 di ottobre.

Si tratta invece di una fake news, smentita dallo stesso Vincenzo De Luca sulla sua pagina social, la notizia passata oggi della riapertura delle scuole solo in provincia di Salerno.





Il presidente pubblica l’immagine di un messaggio Whatsapp e scrive a tal proposito: “Insieme alla seconda ondata dei contagi è arrivata anche la seconda ondata delle fake news sull’epidemia – e aggiunge – solo una delle tante notizie false che stanno girando in queste ore sul web”. Poi conclude invitando tutti i cittadini a seguire solo i canali ufficiali della Regione Campania e dell’Unità di Crisi per essere aggiornati sulle decisioni prese e sull’andamento dei contagi.