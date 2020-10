Come accade ogni inizio autunno, l’arrivo dei primi freddi porterà con sé anche numerosi casi di influenza e di altri malanni stagionali, come il mal di gola e la tosse. In una situazione come quella odierna, ovviamente si presterà maggiore attenzione ai sintomi, e si cercherà di intervenire in maniera più tempestiva. Bisogna dunque essere sempre preparati, ed ecco qualche informazione in merito e i consigli per combattere l’influenza.

Come sarà l’influenza questo inverno?

Il Covid è stato un vero e proprio fulmine a ciel sereno, ma le misure preventive – fra mascherine e distanziamento sociale – avranno un influsso positivo anche sui casi di semplice influenza. Gli esperti, infatti, sostengono che quest’anno il numero dei casi sarà inferiore agli anni passati, proprio per via delle misure prese per limitare i contagi. In realtà ci sono già i dati di agosto che confermano un calo sensibile di casi di influenza rispetto all’anno passato, anche se naturalmente si attendono quelli ufficiali relativi alle prime settimane dell’autunno. Una previsione positiva riguarda anche i bimbi, specialmente per via delle campagne a favore dei vaccini.

Come prevenire l’influenza?

Esistono diverse accortezze per prevenire l’influenza, ma è chiaro che la più efficace in assoluto è il vaccino anti-influenzale, soprattutto per le persone rientranti nelle varie categorie a rischio, per le quali il vaccino è gratuito al 100%. Naturalmente, in ambito prevenzione, bisogna parlare anche delle norme igieniche da rispettare. In questo senso, l’OMS e gli altri enti predisposti suggeriscono di lavarsi le mani ogni qualvolta si esce di casa e si toccano dunque oggetti all’esterno. Serve comunque cautela con l’uso dei disinfettanti per le mani, che vanno usati solo in casi specifici: l’abuso, infatti, può eliminare i batteri buoni presenti sulla cute e risultare dunque dannoso. Chiaramente non è il caso di condividere con altre persone oggetti che potrebbero entrare a contatto con mucose, vie respiratorie e bocca, come piatti e bicchieri, tovaglie e asciugamani. Infine, arieggiare costantemente gli ambienti domestici nel modo giusto permette quel ricambio d’aria necessario per far uscire eventuali batteri o virus. In inverno c’è sicuramente meno voglia di arieggiare casa, ma non per questo si dovrebbe infatti evitare di farlo.

E se mi ammalo?

Innanzitutto, niente allarmismi: nonostante i sintomi possano essere fastidiosi, in realtà l’influenza è una malattia molto leggera e che tende a passare piuttosto rapidamente. In nostro aiuto vengono quindi innanzi tutti i farmaci da banco, che sono reperibili anche online presso le farmacie telematiche e possono alleviare e aiutare a superare sintomi come febbre, tosse e mal di gola in attesa della completa guarigione. Inoltre, la possibilità di farseli consegnare a domicilio permette di restare a casa, evitando così le ricadute. Oltre ai farmaci, anche gli integratori ricostituenti possono dare un valido supporto in questa fase, come nel caso di quelli a base di probiotici e di fermenti lattici vivi, oltre ai classici supplementi vitaminici.

Con l’arrivo della stagione fredda l’influenza torna a essere un rischio concreto per la nostra salute. Fortunatamente, seguendo le giuste regole sarà possibile riuscire ad affrontare l’inverno con maggior serenità.