Lenus Media è il partner web del Teatro della canzone napoletana

L’agenzia di comunicazione realizzerà il nuovo portale della Fondazione Trianon Viviani diretta da Marisa Laurito

Un originale progetto di open innovation per una piattaforma digitale integrata di informazione, comunicazione e commercializzazione

È Lenus Media l’agenzia di comunicazione di Cava de’ Tirreni che realizzerà il portale web innovativo del Trianon Viviani, il Teatro della canzone napoletana diretto da Marisa Laurito.

Per la fondazione teatrale omonima a intera partecipazione pubblica – ne sono soci la Regione Campania e la Città metropolitana di Napoli – Lenus Media svilupperà il sito e i servizî web istituzionali.

Avvalendosi di una piattaforma innovativa, totalmente open source, il portale veicolerà i processi digitali di informazione e comunicazione, nonché di commercializzazione di beni e servizî, a beneficio dei varî stakeholders della fondazione, nel mondo delle istituzioni, della ricerca e della formazione e dei comparti del turismo e del tempo libero, su scala italiana e non solo.

Per Emanuele Pisapia, direttore di Lenus Media, «grazie alle opportunità del digitale, costruiamo per la Fondazione Trianon Viviani un progetto di trasformazione digitale che coinvolge cultura, spettacolo e territorio per la valorizzazione della Canzone napoletana, sicuramente il maggiore bene culturale endogeno riconosciuto su scala internazionale».

Il portale consentirà al fruitore, non solo di informarsi e partecipare agli spettacoli e le attività promosse dal Trianon Viviani, ma anche di entrare in relazione con il Teatro della canzone napoletana, nonché di approfondire la conoscenza della sua storia e dell’insula su cui insiste, ricca di storia e testimonianze archeologiche, monumentali, sociali e gastronomiche: «Con attività di coinvolgimento sociale – spiega Pisapia – il nuovo portale sarà il punto di accesso anche per tutti coloro che vedono nella musica e nella cultura una straordinaria opportunità per lo sviluppo del territorio e la competizione in Europa del nostro Paese».

Lenus Media è un’agenzia di comunicazione digitale di Cava de’ Tirreni. Dal 2008 sviluppa progetti di rilancio culturale e valorizzazione territoriale, web e piani editoriali per webzine e social network, con attenzione alla misurazione dei risultati di business e delle performances di visibilità, attrattività e incremento dei contatti. Un’agenzia dichiaratamente «poco convenzionale», orientata allo sviluppo delle opportunità di business con un uso innovativo e consapevole dei moderni strumenti tecnologici di comunicazione integrata.

Lenus Media

Telefono: 089 464793

Email: support@lenusmedia.com