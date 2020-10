La Givova Scafati rende noto di aver sottoscritto un accordo di sponsorizzazione con l’azienda pompeiana Bikini Lovers.







Il prestigioso brand vesuviano entra così ufficialmente nella famiglia gialloblù, affiancando con grande entusiasmo e passione il sodalizio dell’Agro in questa nuova stagione agonistica 2020/2021. Bikini Lovers si affaccia per la prima volta nel mondo della pallacanestro ed entrerà così a contatto con pubblico ed un target completamente diverso da quello abituale, ma comunque esigente e attento alle novità del mercato. Insomma, una partnership ideale per un marchio che si occupa di beachwear giovane, per chi ama distinguersi, per chi vuole viversi il mare con uno stile unico e tutto made in Italy; una filosofia tutta italiana dettata dalla passione e fuori dagli schemi: design e qualità pezzo per pezzo. La continua ricerca di tessuti all’avanguardia e la cura dei processi produttivi sono il must di una azienda leader del settore tessile, che sta raccogliendo consensi importanti nel mercato italiano e non solo.