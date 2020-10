La Givova Scafati rende noto che, a causa dell’emergenza sanitaria in corso e per ragioni di sicurezza in tema di prevenzione dalla diffusione del contagio da Covid-19, la partita valevole per il secondo turno del girone arancione della SuperCoppa Centenario 2020, in programma domani 18 ottobre 2020, alle ore 18:00, al PalaMangano, tra i padroni di casa della Givova Scafati e gli ospiti della Ge. Vi. Napoli è stata rinviata al 31 ottobre p. v..







Uno degli atleti gialloblù, infatti, è stato recentemente a contatto diretto con una persona poi risultata positiva al tampone e pertanto, a solo e mero scopo cautelativo e precauzionale, per scongiurare qualsiasi eventuale futuro contagio, in concerto con la società partenopea, si è deciso di rinviare il derby.