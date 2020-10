Dopo aver organizzato il convegno interdisciplinare di Roma, che fu seguito con interesse anche dagli Stati Uniti d’America, il Comitato ‘Tuteliamo i bambini’ , che ricordiamo essere il prolungamento naturale del gruppo ‘Salviamo i bambini dalla dittatura sanitaria’, prepara la ROAD MAP dei nuovi incontri. Il Comitato, che questa volta riparte da Sanremo il 7 novembre , insieme all’ associazione l’Eretico , capitanata dal dott. Pasquale Bacco, dal magistrato Angelo Giorgianni e dal virologo Giulio Tarro, “si sono impegnati sul piano umano, sociale e legale, sin dal 3 ottobre, infatti, in sinergia, hanno avviato un percorso comune, per recarsi in tutte le regioni italiane con convegni scientifici, al fine di dare risposte ai mille dubbi, oltre che per fare chiarezza” in merito alla situazione della ‘pandemia’ da coronavirus.









Un altro forte obiettivo, come apprendiamo dalle comunicazioni del Comitato, é senz’altro quello di “mettere in protezione i bambini che frequentano le scuole”, oltre anche “lanciare l’appello all’unità di tutte le realtà associative, comitati e movimenti” che hanno lo stesso loro obiettivo, e quindi “mettere fine alla dittatura sanitaria per la riforma del Paese su nuovi paradigmi“.

La road map dei nuovi convegni

il 3 OTTOBRE 2020 ROMA (eseguito) il 7 NOVEMBRE 2020 SANREMO (confermato); il 14 NOVEMBRE 2020 CATANIA (confermato); il 21 NOVEMBRE 2020 PERUGIA (confermato); il 28 NOVEMBRE 2020 BERGAMO (work in progress). il 5 DICEMBRE 2020 TRENTO (work in progress). il 12 DICEMBRE 2020 ABRUZZO (work in progress). il 19 DICEMBRE 2020 CESENA (work in progress). il 9 GENNAIO 2021 VERONA (work in progress). il 16 GENNAIO 2021 SARDEGNA (work in progress) il 23 GENNAIO 2021 FIRENZE (work in progress)









Finalità del progetto come descritta dal Comitato organizzatore

“Analisi scientifica multidisciplinare di una realtà sanitaria ambigua e ansiogena. L’esposizione di dati di fatto fisiologici, epigenetici e psico-neuro-endicrino-immunologici saranno offerti insieme a disamine psicosociali, economiche e di tutela legale, per generare competenza e attiva serenità nelle persone comuni. Le dinamiche su come ottimizzare l’alveo scolastico completeranno il ventaglio di osservazioni.

Il sinergico incontro di professionisti di alta caratura e di incontestabile attendibilità si propone di integrare informazioni inoppugnabili, in quanto radicate nella più pura e inconfutabile ricerca scientifica. Documentazioni video e scritte relative al convegno verranno divulgate a livello internazionale a favore delle masse.









In un momento storico di delicatezza estrema dove la confusione informazionale sta portando in degenerazione il tessuto sociale e sta mortificando la sana e pura cultura delle scienze biologiche e mediche, tale convegno è solo un primo atto determinante per riportare alla luce le potenzialità evolutive umane.

I relatori, con dati scientifici, spiegati in maniera fruibile per tutti, si propongono di favorire, attraverso la conoscenza e la focalizzazione dì principii imprescindibili, la riscoperta delle immense capacità dell’organismo umano, dissolvendo le paure e le sensazioni di inettitudine che il Sistema tende a provocare.

Insomma, finalmente una iniziativa volta a tutelare l’individuo: scienza vera per una vera coscienza”.