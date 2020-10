I carabinieri denunciano 44enne in giro nonostante la positività al tampone. A Nola, 14enne si scaglia contro i carabinieri durante un controllo, denunciato. I carabinieri della stazione di Saviano, nell’ambito di un servizio di controllo del territorio disposto dal Comando Provinciale di Napoli, hanno denunciato per la violazione del testo unico sulle leggi sanitarie un 44enne incensurato di San Paolo Belsito.







Nonostante fosse stato posto in isolamento domiciliare perché positivo al tampone che rileva il Covid-19, il 44enne è stato notato in strada, alla guida della propria autovettura. I militari lo conoscevano bene e avevano ricevuto nei giorni precedenti comunicazione sulla sua positività dal presidio sanitario locale. L’uomo dovrà rispondere della violazione alla normativa sanitaria e potrebbe rischiare incriminazione anche per epidemia colposa.







Nel vicino comune di Nola, i carabinieri della sezione radiomobile del posto hanno denunciato per resistenza e porto abusivo di armi od oggetti atti ad offendere un 14enne di San Vitaliano già noto alle forze dell’ordine. Il minore era in compagnia di un 18enne di Saviano e insieme passeggiavano in località Boscofangone, poco lontano da un noto centro commerciale. Quando i militari hanno chiesto loro i documenti, il 14enne ha prima provato a fuggire e poi, tornato sui suoi passi, aggredito i carabinieri. Bloccato, nelle sue tasche è stato rinvenuto un coltellino a serramanico di 10 cm, poi sequestrato. E’ stato denunciato e poi riaffidato alla madre.