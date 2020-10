Pompei, 1 milione per le strade cittadine: prende il via l’Era Lo Sapio

Stanziati anche 31mila euro per l'arredo urbano e 60mila euro per il verde pubblico e restyling di piazza Bartolo Longo. Polizia Locale in servizio fino a mezzanotte e convenzione Sant’Antonio Abate per il dirigente Ufficio Tecnico