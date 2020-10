Per gli appassionati dei giochi da tavolo o d’azzardo la familiarità con i numeri è automatica. In un modo o nell’altro, specie quando si tratta di giochi di carte, deve capitare il momento in cui un giocatore è impegnato a fare i suoi calcoli. La matematica ci viene in soccorso quando dobbiamo studiare la nostra prossima mossa o prevedere future vincite e perdite. Esistono però anche giochi più blandi e meno rischiosi come il bingo e la tombola, noti per essere molto simili tra loro. Mentre la tombola è un gioco tradizionale che anima le case degli italiani soprattutto durante le festività natalizie, però, il Bingo può essere considerato un gioco d’azzardo. Considerando gli episodi di vincite al Bingo raccontate dai media, va da sé che in questo caso si parla di un gioco rivolto perlopiù agli adulti. Lo svolgimento, però, è lo stesso.

Nella tombola esistono diversi premi in palio fra ambo, terno, quaterna, cinquina e, appunto, tombola. Nel Bingo, invece, si vince solo con la cinquina e marcando tutti i numeri della cartella. Prima di ogni partita vengono vendute le cartelle con stampate 3 file di 5 numeri ciascuna e l’estrazione dei numeri viene effettuata con delle macchine all’interno delle quali vi sono 90 palline numerate. Il limite massimo di partite che il regolamento del gioco del Bingo consente di effettuare con lo stesso set di palline è di 5.000, prima della sostituzione del set.

Il giocatore che per primo annulla tutti i 15 numeri presenti sulla sua cartella si aggiudica il premio della “Tombola” o del “Bingo”. Chi annulla per primo tutti i 5 numeri presenti su una delle file della sua cartella ottiene invece il premio della suddetta cinquina. Nel Bingo sono presenti anche il Bingo One che viene messo in palio al raggiungimento di una quota stabilita mensilmente da ciascuna sala, il Bingo One Extra che raddoppia il Bingo One, il Super Bingo per chi realizza il Bingo con un numero di palline estratte uguale o inferiore a 38, il Bingo Oro, il Bingo Argento e il Bingo Bronzo.

Un ulteriore punto in comune tra il Bingo e la tombola è la denominazione dei 90 numeri. Il significato dei nomi associati è il medesimo, anche se può variare da regione a regione. In alcuni casi i giocatori devono proprio ricordare tutti i 90 nomi per avere la possibilità di giocare. Si va dall’”Italia” alla “paura”, passando per “la bambina”, “il morto che parla” e “il pane”. Si tratta evidentemente di riferimenti divertenti al folklore e alla vita popolare.

Come intuibile, rispetto alla tombola ci sono molte più chance di raggiungere somme importanti nel Bingo, anche se tecnicamente parlando entrambi i giochi richiedono solo una bella dose di fortuna ai giocatori, che non devono possedere particolari abilità per partecipare. Per quanto la tombola sia molto più famosa in Italia, sono centinaia di migliaia le persone che giocano assiduamente al Bingo, presente sul territorio nazionale dal 1999. Le sale legalmente autorizzate da parte dell’AAMS sono drasticamente diminuite nel corso degli anni e oggi se ne contano sulle 200 in tutto il territorio nazionale, ma grazie alle piattaforme di gambling i migliori bingo online permettono di giocare con persone reali anche a distanza, comodamente da casa. Niente file, niente attese prima di sedersi al tavolo. Per chi ama i numeri è soprattutto il Bingo a offrire un’esperienza di gioco intrigante.