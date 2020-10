“In base ai controlli effettuati negli ultimi 4 giorni, le persone risultate positive ai test Covid sono 18, il che porta i positivi attuali sul territorio comunale a 44”.

Come sta diventando consuetudine, a riportare i dati relativi alla diffusione del coronavirus sul territorio comunale è direttamente il primo cittadino pompeiano sulla sua pagina Facebook.





Stando al report comunicato dalla Asl di competenza, al 19 ottobre, i contagiati su territorio di Pompei in totale dall’inizio della crisi epidemica sono stati 75. Di questi 24 sono stati i guariti, in pratica il 32%; Le vittime pompeiane del virus sono in totale 7, quindi il 9,33% dei contagiati.

Al momento a Pompei risultano contagiati 44 persone tra sintomatici ed asintomatici e ricoverati.