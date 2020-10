Da oggi, mercoledì 21 ottobre, è in radio e disponibile in digital download e sulle piattaforme streaming “GIORNI DESERTI”, il nuovo singolo del producer, scrittore e regista LORY MURATTI che anticipa l’originale spoken album “LETTERE DA ALTROVE” (Riff Records / the house of love) in uscita il 30 ottobre. Inoltre, da oggi è online il video del brano visibile al seguente link: https://www.youtube.com/watch?v=U5MSEok9KFE.

«Giorni silenti e sospesi. Giorni dove le ore smarriscono loro stesse e dove le più piccole azioni diventano imprese da ricordare. L’illusione che la vita si sia fermata alla sera prima prende forma nel suono delle ambulanze in lontananza, nelle strade deserte, nella visione di lune annegate al mattino e di tramonti venuti a confonderci fino a farci dubitare di tutto, persino di noi stessi – dichiara Lory Muratti – Un dubbio profondo, una crepa dell’anima che si insinua sottile separando, passo dopo passo, “la vita di prima” da questi “giorni deserti” dove vestirsi di tutto punto e rispettare gli orari potrebbe non bastare a salvarci dall’inganno del tempo in cui viviamo».







Il videoclip del singolo, scritto, diretto e montato dallo stesso Lory Muratti, è stato girato in un vecchio ricovero barche sulle sponde del lago di Monate (VA), esattamente negli stessi luoghi in cui è stata ambientata la storia raccontata nelle otto tracce che compongono il concept album “Lettere da Altrove”. Rappresentazione emozionante e metaforica del “luogo-non luogo” in cui il mondo si è trovato a far scorrere i giorni durante il lockdown di marzo e aprile, il videoclip di “Giorni Deserti”, grazie a un flusso ininterrotto di immagini evocative, mescola sogno e realtà, incubo e speranza, mettendo lo spettatore di fronte a una lettura profonda e coraggiosa dell’assenza. Questo video, inoltre, è il primo capitolo di una trilogia che accompagnerà con tre visual l’album in uscita il 30 ottobre.

«Un viaggio dentro le acque non solo come metafora, ma anche come punto di vista della camera da presa che, seguendo i passi del protagonista, apre la strada a suggestive immersioni subacquee alla ricerca di risposte. La vita dei fondali si anima così trasformandosi nel tessuto ideale in cui prendono vita i molti simboli e i riferimenti psicanalitici celati nel video e nel testo della canzone – spiega Lory Muratti – È in quel luogo surreale che i giorni si fanno sempre più deserti perdendo i contorni dentro un flusso ininterrotto di emozioni ed è in quel tempo sospeso che le notti e i giorni si confondono in uno smarrimento esistenziale dove “la vita di prima” appare sempre più distante. I dettagli prendono così la scena e la lontananza cambia significato mostrandosi non più come sconfitta, ma come ragione stessa per continuare il viaggio».







Lory Muratti è polistrumentista, producer, scrittore e regista. Nato e cresciuto tra i laghi lombardi, firma per diversi anni i suoi lavori sotto lo pseudonimo “Tibe”, facendosi conoscere nel mondo alternative rock italiano grazie al sound fortemente evocativo con cui caratterizza i suoi lavori da produttore. Nel 2005 pubblica il suo primo romanzo “Valido per due” (edito per Mondadori) che si traduce in un tour di spettacoli teatral-musicali. Con il libro e disco “Hotel Lamemoria” (Mondadori/Warner, 2007) e con il successivo progetto “Scintilla” (Feltrinelli/Mescal, 2013), traccia i contorni di un nuovo modo di coniugare musica e narrativa che si fondono nelle sue opere come due anime della stessa creazione. Sul fronte visivo si occupa di video-arte, videoclip musicali e visual storytelling nel mondo del marketing. Vestendo i panni di Dj/Vj, ha creato negli anni contenuti live per importanti brand e si è esibito in club ed eventi internazionali quali “Return to New York” a Londra, “Ballo del Doge” a Venezia, “Cornetto Free Music Festival” a Milano e Roma e “Burning Man” nel deserto del Nevada. Le sue installazioni come sound designer lo hanno portato fino a “Luminale Frankfurt 2010” e “Biennale di Venezia 2011”.

Sviluppa i suoi progetti all’interno del laboratorio creativo “the house of love”, casa di produzione audio e video che dirige in un ex ricovero barche affacciato sulle sponde del Lago di Monate in provincia di Varese. Fra i molti artisti con cui ha collaborato o diviso il palco figurano: Andrew Fletcher from Depeche Mode, Cristiano Godano e Marlene Kuntz, Daddy G from Massive Attack, Garbo, Gary Dourdan, Guano Apes, Krisma, Leo Abrahams, Lorne Lanning, Luca Missoni, 2 Many Djs.