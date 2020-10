Il Prof. Giorgio Palu’, professore ordinario di Microbiologia e Virologia all’università di Padova, già presidente dei virologi europei alla ‘Società italiana ed europea di virologia’, ci avvisa che i dati ufficiali “ci dicono che il 95% dei positivi è asintomatico”. Non solo il virologo afferma che “ciò rende del tutto irrazionale e non scientifico voler inseguire gli asintomatici puntando al contagio zero tramite i tamponi molecolari”.





All’Adnkronos Salute Palù critica inoltre “le code di persone senza sintomi ai drive in” e spiega che “i risultati del tampone arrivano tardi, dopo qualche giorno, mentre la ‘punta’ di contagiosità è di 2-3 giorni. Oltretutto gli studi dicono che oggi i pazienti hanno una bassa carica virale” e che “ora come ora il tracciamento degli asintomantici è irrealizzabile”.

Il professore fornisce delle indicazioni precise, come quella di implementare i test rapidi antigenici e cita un editoriale del ‘Nejm’, dove si chiarisce che sono molto più predittivi, poi “si fanno in 5 minuti e possono essere ripetuti e sono anche meno invasivi”. Aggiunge Palù che vanno fatti ai “sintomatici e ai loro contatti”.





Il virologo i fama internazionale conclude descrivendo la situazione attuale in Italia: “oggi abbiamo 5.000 ricoverati, il 6% dei positivi, contro i 30mila” del picco di marzo-aprile. “Si tratta in molti casi di soggetti paucisintomatici, e molti sono ricoveri sociali: persone anziane e sole. L’età media dei positivi è di 42 anni. Questo evidenzia ancora una volta che la situazione è ben diversa” da quella vissuta nel recente passato.

L’invito é dunque quello di guardare l’andamento della curva di riproduzione virale, che è di tipo esponenziale e non l’indice Rt, che é basato su sintomatici e ricoverati. “Se l’incidenza cresce”, dice Palù “giocoforza aumenteranno i ricoveri e i decessi. E questo anche se ormai abbiamo visto che Covid ha una letalità relativamente bassa: oscilla tra 0,3 e 0,4%”.