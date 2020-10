La World Bank é pronta con 160 miliardi di dollari per la risposta al Covid-19

La Banca Mondiale fornirà fino a 160 miliardi di dollari di finanziamenti per la risposta al Covid-19.

A dircelo é direttamente una loro nota del 4 settembre dove si evince appunto che “in 15 mesi, il Gruppo della Banca Mondiale fornirà fino a 160 miliardi di dollari di finanziamenti su misura per gli shock sanitari, economici e sociali che i paesi stanno affrontando”. In pratica quello che farà la World Bank sarà svolgere un’azione ampia “per aiutare i paesi in via di sviluppo a rafforzare la loro risposta alle pandemie, aumentare la sorveglianza delle malattie, migliorare gli interventi di sanità pubblica e aiutare il settore privato a continuare a operare e sostenere i posti di lavoro”.

La World Bank nella nota parla addirittura di una mappa interattiva dove poter visionare i finanziamenti ogni volta che vengono elaborati e che diventano disponibili. Si tratta sia dei progetti che fanno parte del Programma di preparazione e risposta strategica COVID-19 (SPRP), sia dei progetti che ricevono finanziamenti COVID-19 attraverso la ristrutturazione, la ridistribuzione e la riallocazione di risorse esistenti.

Ma c’é un altro documento molto interessante prodotto dalla World Bank, ed é inserito nel contesto storico internazionale del Covid-19, il progetto riporta come data di approvazione il 2 aprile 2020 e data di chiusura 31 marzo 2025 ed é il seguente: “COVID-19 PREPARAZIONE STRATEGICA E PROGRAMMA DI RISPOSTA E PROPOSTA di 25 PROGETTI IN FASE 1 – UTILIZZO DELL’APPROCCIO PROGRAMMATICO MULTIFASE”.

Il Contesto Strategico di cui parla la Banca Mondiale nel documento a pagina 6 dice che: “Il 3 marzo 2020, il Consiglio di amministrazione ha incaricato il Gruppo della Banca mondiale (WBG) di adottare misure urgenti e azioni a sostegno della risposta dei paesi clienti alla pandemia COVID-19. Il Consiglio ha inoltre autorizzato l’istituzione di una struttura WBG Fast Track COVID-19 da 12 miliardi di dollari”.

Da ricordare che l’11 marzo 2020 l’Organizzazione Mondiale della Sanità dichiarava quanto segue: “Pandemia non è una parola da usare con leggerezza o negligenza. È una parola che, se usata in modo improprio, può causare una paura irragionevole o un’accettazione ingiustificata che la lotta sia finita, portando a sofferenze e morte inutili”.

L’OMS, come riportato anche dal nostro Ministero della Salute descriveva la situazione come una pandemia: “Descrivere la situazione come una pandemia non cambia la valutazione dell’OMS sulla minaccia rappresentata da questo virus. Non cambia ciò che sta facendo l’OMS e non cambia ciò che i paesi dovrebbero fare”.

Le dichiarazioni del presidente del Gruppo della Banca mondiale e del Direttore generale delle operazioni della Banca mondiale

“Il Gruppo della Banca Mondiale sta intraprendendo un’azione ampia e rapida per ridurre la diffusione del COVID-19 e abbiamo già operazioni di risposta sanitaria in corso in oltre 65 paesi. Stiamo lavorando per rafforzare la capacità dei paesi in via di sviluppo di rispondere alla pandemia COVID-19 e abbreviare i tempi per la ripresa economica e sociale. I paesi più poveri e più vulnerabili saranno probabilmente i più colpiti e i nostri team in tutto il mondo restano concentrati su soluzioni a livello di paese e regionali per affrontare la crisi in corso”, ha affermato il presidente del Gruppo della Banca mondiale David Malpass.

“Questo pacchetto di risposta rapida salverà vite umane e aiuterà a rilevare, prevenire e rispondere al COVID-19 nei paesi in cui operiamo. Le operazioni del nostro paese saranno coordinate a livello globale per garantire che le migliori pratiche siano rapidamente condivise, compresi gli approcci per rafforzare i sistemi sanitari nazionali e prepararsi per potenziali ondate successive di questo virus devastante”, ha affermato Axel van Trotsenburg, Direttore generale delle operazioni della Banca mondiale.

Andrea Ippolito