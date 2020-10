Li-Meng Yan é una ricercatrice e virologa cinese, é stata tra i primi scienziati al mondo ad aver studiato il nuovo Coronavirus (Sars-Cov-2) e sostiene che é stato rilasciato intenzionalmente. L’abbiamo seguita sia alla trasmissione americana del giornalista ‘Tucker Carlson tonight’ (Fox News), che a ‘Loose Women’.

La dott.ssa nella sua intervista bomba con il presentatore della Fox News, dice che la comunità scientifica internazionale é a conoscenza del fatto che il nuovo SARS-CoV-2 è stato creato dall’uomo, ma non vuole che si sappia.





La Yan afferma inoltre che il Partito comunista cinese sta provvedendo a sopprimere e a far sparire chi dice la verità, e che proprio per questo lei é fuggita da Hong Kong ed é approdata negli Stati Uniti in aprile. Yan stava lavorando presso la Scuola di sanità pubblica di Hong Kong, come ha raccontato anche a “Loose Women”, poi é diventata informatrice per il governo cinese. Ma dopo aver affermato di essere a conoscenza della diffusione del coronavirus é dovuta fuggire negli Stati Uniti per la sua sicurezza.





Il nuovo Coronavirus é stato definito dunque dalla ricercatrice cinese: un ‘FRANKESTEIN’ a cui sono state aggiunte mani, testa e gambe di altre persone o animali. La dott.ssa dice che il Sars-Cov-2 è stato creato da esseri umani in un laboratorio cinese a Wuhan, dove il virus è apparso per il prima volta alla fine dell’anno scorso; che il SarsCov2 non può essere considerato un Coronavirus naturale, inoltre che è stato rilasciato intenzionalmente; che ha solide prove della manipolazione del virus e che le presenterà nel suo prossimo rapporto. Ha ricordato che esistono due rapporti, uno dei quali verrà presentato in pochi giorni, il quale racconterà alle persone tutte le evidenze scientifiche al riguardo. Ha detto inoltre che hanno lavorato a questi documenti i migliori scienziati del mondo (e sempre in America).

Nel frattempo la Commissione sanitaria nazionale cinese, l’Organizzazione mondiale della sanità e l’Università di Hong Kong contestano le sue affermazioni.

Andrea Ippolito