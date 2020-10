Il totale complessivo dei nuovi positivi nella giornata di ieri, mercoledì 21 ottobre, e riportato nel bollettino regionale quotidiano è stato di 1.541 casi. Il numero complessivo dei tamponi positivi dunque scende rispetto al giorno precedente quando ne erano stati riscontrati 1.760.

Cala anche anche il numero sei tamponi processati che risultano essere 12.001, oltre milleottocento in meno.





Questi due dati, entrambi in discesa fanno sì che la percentuale tra nuovi positivi e i tamponi esaminati resti praticamente invariata al giorno precedente e allineata ai valori degli ultimi quattro giorni. Oggi il dato percentuale arriva al 12,84%, in salita appena di qualche decimo di punto, ieri era al 12,68% mentre nei giorni precedenti era stata del 12,85% e del 12,54%.

Dei nuovi positivi, 88 presentano sintomi chiari dell’infezione mentre 1.453 sono asintomatici.

Ancora 6 le vittime che, come nei giorni scorsi, non sono riferite solo alle ultime 24 ore, ma a persone decedute tra il 20 e il 21 ottobre, ma registrate solo ieri che portano il totale delle persone che si sono arrese al coronavirus a 87 dal primo di ottobre.









Situazione Clinica

In Campania i positivi al Covid-19 giungono a 32.025. I tamponi complessivamente esaminati dall’inizio della crisi epidemica, e attivano a 814.966 in totale.

Calano i guariti, che oggi sono 75, numeri che portano il totale in Campania a 8.913 dall’inizio della crisi epidemica.

Con gli altri 6 decessi riportati oggi il numero delle vittime del virus sale ancora e arriva a 551.





I pazienti ricoverati con sintomi in Campania con i 41 di oggi superano i mille e arrivano a 1.037. Tornano a salire invece i ricoveri in terapia intensiva dove sono ora 94 i degenti, 9 in più rispetto a ieri.

Al momento sono disponibili 133 posti in terapia intensiva dei 227 complessivi, mentre, situazione ben più grave, si contano appena 63 posti disponibili nei reparti Covid per i pazienti sintomatici, su un totale di 1.100 posti complessivi.

Il numero delle persone attualmente positive sono 22.561 con un incremento di altri 1.460 casi a fr. Aumenta anche il numero delle persone in isolamento domiciliare che arrivano a 21.430, con altre 1.410 persone costrette a restare tra le mura domestiche.









I contagi in Campania negli ultimi 10 giorni:

Lunedì 12 ottobre – 8,22% – 635 contagiati

Martedì 13 ottobre – 7,17% – 818 contagiati

Mercoledì 14 ottobre – 8,17% – 1.127 contagiati

Giovedì 15 ottobre – 8,86% – 1.261 contagiati

Venerdì 16 ottobre – 9,58% – 1.410 contagiati

Sabato 17 ottobre – 9,65% – 1.321 contagiati

Domenica 18 ottobre – 12,54% – 1.593 contagiati

Lunedì 19 ottobre – 12,85% – 1.312 contagiati

Martedì 20 ottobre – 12,68% – 1.760 contagiati

Mercoledì 21 ottobre – 12,84% – 1.541 contagiati

Questi i dati del contagio provincia per provincia:

– Provincia di Napoli : 21.154 (+816)

– Provincia di Salerno : 3.186 (+204)

– Provincia di Avellino : 1.599 (+69)

– Provincia di Caserta : 4.826 (+231)

– Provincia di Benevento : 728 (+19) Il dato riferisce il riepilogo diffuso dalla Protezione Civile comprendente anche casi già noti ma solo ora confermati.





Il contagio in Italia L’Italia ha registrato nelle ultime 24 ore 16.079 contagi, frutto di una diffusione omogenea sul territorio nazionale (complessivamente 465.726 da inizio emergenza). Alto il numero dei decessi, 136, con il totale delle vittime che sale a 36.968. I tamponi effettuati sono stati 170.392. I ricoverati in terapia intensiva sono 992 (+66 rispetto a ieri) In ben sei regioni si sono registrati più di mille nuovi casi: Lombardia (4.125), Piemonte (1.550), Campania (1,541), Veneto (1.325), Lazio (1.251) e Toscana (1.145). La meno colpita è il Molise con 28 nuovi riscontri. I contagiati nelle regioni Nel dettaglio, secondo i dati diffusi dal ministero della Salute, le persone attualmente positive sono: Lombardia 4.125

Piemonte 1.550

Campania 1.541

Veneto 1.325

Lazio 1.251

Toscana 1.145

Emilia-Romagna 889

Sicilia 796

Liguria 690

Puglia 485

Umbria 407

Marche 321

Abruzzo 306

Provincia Autonoma Bolzano 247

Sardegna 243

Friuli Venezia 220

Calabria 187

Provincia Autonoma Trento 153

Valle d’Aosta 87

Basilicata 83

Molise 28