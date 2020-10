Dopo mesi durante i quali si era affievolito il ricordo delle restrizioni personali e sociali che hanno cambiato la vita degli italiani e non solo, tra piccole chiusure, limitazioni, divieti, mini zone rosse, autocertificazioni, torna l’incubo lockdown.

L’ultima Ordinanza, in ordine di tempo, del Governatore della Campania ha, infatti, catapultato i campani indietro nel tempo, riesumando anche la fatidica autocertificazione.





Dalla nottata di venerdì 23, infatti, saranno vietati gli spostamenti “dalla provincia di residenza o domicilio abituale verso altre province della Campania” senza comprovati e autocertificati motivi di effettiva necessità. “In caso di esigenze per motivi di salute, lavoro o necessità, lo spostamento andrà autocertificato sotto personale responsabilità“, si legge nell’Ordinanza 82 del 20 ottobre 2020.

Al momento non è stato pubblicato alcun modello precompilato, ma i cittadini dovranno scrivere una certificazione di proprio pugno indicando i propri dati anagrafici e la motivazione dello spostamento in quella data e quegli orari.





Sarà compito delle forze dell’ordine e di tutte le figure messe in campo per garantire la sicurezza sul territorio, ivi compreso unità militari laddove presenti nell’ambito dell’operazione Strade Sicure, effettuare i controlli sul rispetto dei divieti in tutte le aree in cui sono entrate in vigore misure di contenimento.

