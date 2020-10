Più tradizionale o più creativa, più rustica o più ricercata, qualunque sia la tradizione, a Natale la cucina fa da protagonista.

Ansia di fare una brutta figura? Nessuna, perchè quest’anno Amazon.it insieme a Joe Bastianich ha selezionato per i clienti 5 strumenti smart grazie ai quali quello che prima in cucina sembrava impossibile, ora sarà alla portata di tutti.







Sensori per scoprire la struttura del vino e il livello di acidità per gli aspiranti sommelier, macchina elettrica per fare la pasta fresca e sentire il profumo di tradizione della cucina della nonna, sono solo alcuni dei prodotti presenti nell’ ampia selezione che Amazon propone quest’anno per trovare il regalo perfetto da mettere sotto l’albero.

Per ascoltare direttamente dalla voce di Joe Bastianich i suggerimenti sui trend culinari di questo Natale 2020 potete visitare la pagina: www.amazonxmas2020.it/casa-e-cucina.