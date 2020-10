In occasione della ricorrenza della commemorazione dei defunti, il dirigente del II Dipartimento del Comune di Sorrento, Rosa Russo, ha firmato una apposita ordinanza per regolamentare la circolazione stradale nelle aree antistanti il cimitero comunale.







Dal 31 ottobre al 2 novembre, è istituito il divieto temporaneo di sosta con rimozione coatta ed il divieto temporaneo di transito veicolare in via Traversa San Renato, compreso il piazzale antistante l’ingresso del cimitero.







Il provvedimento prevede inoltre, nei giorni 1 e 2 novembre, il divieto temporaneo di sosta con rimozione coatta ed il divieto temporaneo di transito veicolare, dalle ore 7 alle 18 in via San Renato, nel tratto compreso tra il supermercato Pollio e il parcheggio Terminal e in via Marziale, nel tratto compreso tra il civico 24 e l’incrocio con via San Renato.