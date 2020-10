E forse alla luce di questi nuovi dati si spiega la richiesta di lockdown fatta dal presidente De Luca al Governo centrale.

Veramente una bruttissima giornata per la Campania e per l’Italia tutta. Il contagio schizza verso l’alto segnando una cifra veramente preoccupante per la Campania con 2.280 nuovi contagiati, 739 persone in più rispetto alla giornata di ieri. A livello nazionale si sono sfiorati i ventimila casi in una sola giornata.

I tamponi effettuati oggi sono stati scarsi quattromila in più di ieri, precisamente 15.801, nemmeno poi tantissimi rispetto alle cifre raggiunte nei giorni scorsi.







A fronte dei numeri elevati registrati, la percentuale tra nuovi positivi e i tamponi esaminati è salita e non di poco, passando da 12,84%, delle 24 ore precedenti, al 14,42% di oggi con circa due punti percentuali in più.

Dei nuovi positivi, 100 presentano i sintomi del Covid mentre 2.180 sono asintomatici.

Il report regionale, purtroppo, si aggrava anche con i dati dei decessi, che risultano essere ancora 12 segnalati oggi, ma come nei giorni scorsi, non tutti riferiti alle ultime 24 ore, bensì a persone decedute tra il 20 e il 22 ottobre. Sono 99 le persone che si sono arrese al coronavirus in questo mese di ottobre.









Situazione Clinica

In Campania i positivi al Covid-19 giungono a 34.305. I tamponi complessivamente esaminati dall’inizio della crisi epidemica, e attivano a 830.767 in totale.

Molti i guariti, che oggi sono 194, mentre il totale in Campania sale a 9.107 dall’inizio della crisi epidemica.

Con gli altri 12 decessi riportati oggi il numero delle vittime del virus sale ancora e arriva a 563.





I pazienti ricoverati con sintomi in Campania con i 53 di oggi arrivano a 1.090. Continuano a salire i ricoveri in terapia intensiva dove sono ora 98 i degenti, 4 in più rispetto a ieri.

Al momento sono 98, appunto, i pazienti in terapia intensiva su 227 posti complessivi disponibili, mentre si contano 1.090 degenti sintomatici ricoverati negli ospedali, dove i posti disponibili totali sono 1.114: quindi al momento ne restano 24. Le degenze per affetti da Covid-19 sono ormai arrivate alla riserva.

Il numero delle persone attualmente positive sono 24.635 con un incremento di altri 2.074 casi. Aumentano anche le persone costrette a restare tra le mura domestiche, in isolamento domiciliare, che oggi sono 23.447, con altre 2.017 in più rispetto a ieri.







I contagi in Campania negli ultimi 10 giorni:

Martedì 13 ottobre – 7,17% – 818 contagiati

Mercoledì 14 ottobre – 8,17% – 1.127 contagiati

Giovedì 15 ottobre – 8,86% – 1.261 contagiati

Venerdì 16 ottobre – 9,58% – 1.410 contagiati

Sabato 17 ottobre – 9,65% – 1.321 contagiati

Domenica 18 ottobre – 12,54% – 1.593 contagiati

Lunedì 19 ottobre – 12,85% – 1.312 contagiati

Martedì 20 ottobre – 12,68% – 1.760 contagiati

Mercoledì 21 ottobre – 12,84% – 1.541 contagiati

Giovedì 22 ottobre – 14,42% – 2.280 contagiati

Questi i dati del contagio provincia per provincia: