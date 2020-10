La Juve Stabia fa suo il derby vincendo per 2-0 contro la Cavese al Menti (con 461 spettatori presenti dopo ben otto mesi a porte chiuse) grazie ad una splendida rete su punizione diretta di Mastalli e a un gol di Vallocchia nella ripresa.

Il capitano stabiese Mastalli festeggia così alla grande le sue 124 presenze con le vespe. Il punteggio all’inglese premia meritatamente la Juve Stabia che nel secondo tempo ha innestato le marce alta alla ricerca della vittoria e ha prodotto una elevata mole di gioco.





La Cavese di mister Modica ha giocato per gran parte del match in 10 per l’espulsione di Zedadka a metà del primo tempo, solo nel finale ha tentato il tutto per tutto senza fortuna. Gli aquilotti sono ancora a quota zero vittorie in questo torneo.

Domenica pomeriggio i gialloblù sfideranno in trasferta il forte Teramo.

Turn over nella formazione gialloblù con gli innesti di Mule’, Codromaz, Scaccabarozzi, Bovo e Bubas nella formazione titolare. Juve Stabia con 3-4-3 con Rizzo che gioca a sinistra a tutta fascia e Bovo in cabina di regia. Di punta c’è l’argentino Bubas con Fantacci e Mastalli nel tridente. La Cavese si dispone con il 4-3-3 con Vivacqua terminale offensivo, supportato da Nunziante e De Paoli.







La partita

Nei primi venti minuti partita sotto ritmo, la Juve Stabia non riesce a trovare spazi in attacco. La Cavese sembra essere più propositiva e si vedere in attacco con la punta Vivacqua che al 22′ in area si rende pericoloso con una bella conclusione , palla alta sopra la traversa. Un minuto dopo la Juve Stabia ci prova con Vallocchia con tiro dalla distanza. Al 27′ episodio chiave : secondo giallo per il centrocampista Zedadka e Cavese in 10, con mister Modica che arretra De Paoli e Nunziante sulla linea mediana. Con l’uomo in più la Juve Stabia si porta in avanti e con Rizzo al 30′ di testa in area su cross da destra sfiora il vantaggio.

La Cavese resta compatta e la Juve Stabia cerca di allargare il gioco sulle fasce.

Al 42′ gran tiro di Vallocchia dalla distanza con palla deviata in corner dalla difesa ospite.

Al 43′ Codromaz risolve una mischia in attacco ma l’arbitro annulla il gol alla Juve Stabia per fuorigioco .





Il primo tempo termina sullo 0-0 con poche emozioni, la Juve Stabia non riesce a trovare varchi la superiorità numerica in campo per l’espulsione di Zedadka.

Ad inizio ripresa mister Padalino fa uscire il difensore Mule’, al suo posto Allievi.

La Juve Stabia prova ad alzare i ritmi ma le manovre offensive sono poco efficaci. La Cavese si difende con ordine e punta sulle ripartenze di Vivacqua.

Al 14′ vantaggio Juve Stabia: punizione gioiello dai 25 metri di Capitan Mastalli che infila l’incrocio destro. La rete sblocca il match e le vespe sono in controllo della gara.

La Juve Stabia prova a cercare il raddoppio e per poco Mastalli non fa il bis al 28′ in scivolata in area su cross da destra.

Al 39′ Garattoni spreca un’occasione dopo errore del portiere in area.

Al 42′ gran parata decisiva di Tomei su conclusione dal limite di Oviszach. Per poco la Cavese non beffa i gialloblù.

Nel finale la Cavese si lancia in avanti alla ricerca del pari ma la Juve Stabia gestisce bene il vantaggio trovando anche il raddoppio in contropiede all’ultimo minuto della partita con Vallocchia su assist perfetto di Golfo.







Tabellino

Juve Stabia (3-4-3): Tomei 7; Mule’ 5.5 (1′ st Allievi 7) Troest 6.5 Codromaz 6; Scaccabarozzi 6.5 (29′ st Garattoni 6) Bovo 6.5 (29′ st Berardocco 6) Vallocchia 7 Rizzo 6.5; Fantacci 7 (29′ st Golfo 6.5) Bubas 6 (29′ st Romero 6) Mastalli 8. All.: Padalino 7.

Cavese (4-3-3): Bisogno 5.5; Tazza 5.5 Marzupio 5.5 De Franco 5.5 Semeraro 6 (30′ st Oviszach 6.5); Zedadka 4 Migliorini 5.5 (20′ st Matino 5) Esposito 5.5 (20′ st Pompetti 5); Nunziante 5.5 Vivacqua 6 (26′ st De Rosa 6) De Paoli 5.5 (26′ st Montaperto 5). All.: Modica 5.

Arbitro: Cosso di Reggio Calabria 6.5. Marcatori: 14′ st Mastalli (JS), 49′ st Vallocchia. Espulso: al 27′ pt Zedadka (C) per doppia ammonizione. Ammoniti: Mule’ (JS), Troest (JS), Tazza (C), De Franco ( C), Montaperto (C). Note: spettatori paganti 461. Angoli 10-1. Recupero : 2′ pt- 4′ st.

Domenico Ferraro