L’emergenza sanitaria che sta attanagliando il nostro paese ormai da mesi ha indotto ad una rimodulazione dell’insegnamento classico e ad un utilizzo sempre più crescente delle nuove tecnologie e del materiale disponibile sul web.

Nasce da questa consapevolezza il progetto di didattica integrativa a distanza School at home (www.schoolathome.it), realizzato dal Nuovo Istituto Bianchi, la scuola paritaria rilanciata come istituto bilingue nel 2019 a Napoli dagli ex alunni con il sostegno della Fondazione Grimaldi.

Da sempre si sa che, in particolar modo per i più piccoli, per risultare valido e costruttivo, l’insegnamento deve essere basato anche sul gioco, deve motivare, appassionare, suscitare stupore ed interesse cosi che l’alunno diventi egli stesso artefice del suo stesso apprendimento.







Il Progetto, rivolto a bambini della scuola primari a e ragazzi delle scuole medie di tutta Italia, ha lo scopo di integrare la didattica in presenza con una didattica innovativa.

“L’iniziativa – come si legge nella presentazione del Progetto – è nata nell’ultimo anno scolastico come integrazione della didattica in aula e per i bambini ospedalizzati, ma la domanda che veniva dalle famiglie, legata all’emergenza sanitaria e la quarantena, ci ha portato a strutturare un’offerta completa in grado di dare un’alternativa concreta e valida ai bambini e ai genitori di tutta Italia (o anche agli italiani residenti all’estero).







Anche prima della quarantena dovuta alla recente emergenza sanitaria, erano frequenti le interruzioni dovute alle allerte meteo e le famiglie chiedevano sempre più attività stimolanti dei propri figli. Per i genitori ed i bambini School at home rappresenta un’opportunità di integrare la didattica sia il pomeriggio e nel fine settimana che durante i periodi in cui le scuole sono chiuse. Per le imprese rappresenta un’opportunità di realizzare progetti di Welfare e Corporate social responsability supportando le famiglie dei lavoratori”.

Mimmo Lucci