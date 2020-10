Striano, lavori in centro storico: chiudono alcune strade

Via Antonietta De Pace e di via Beniamino Marciano saranno interessate dai lavori di messa in sicurezza e sostituzione delle zanelle stradali grazie al contributo del Ministero dell'Interno

Da lunedì 26 ottobre a sabato 14 novembre 2020 chiude a Striano una delle arterie del centro storico.

Si tratta di via Antonietta De Pace e di via Beniamino Marciano, interessate dai lavori di messa in sicurezza e sostituzione delle zanelle stradali.

Il progetto, realizzato dall’ufficio lavori pubblici retto dall’arch. Vittorio Celentano, ha un costo di circa 70mila euro, finanziato interamente con il decreto del 14/01/2020 del Capo Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali del Ministero dell’Interno, un contributo elargito a tutti i comuni d’Italia per l’efficientamento energetico e lo sviluppo territoriale sostenibile.





Via De Pace, via Marciano e via Nazario Sauro rappresentano la viabilità del centro ed il collegamento tra i servizi più importanti del Comune, nonché la zona commerciale di Striano, utilizzata da un numero cospicuo di autovetture di ogni genere.

Si prospetta qualche disagio alla circolazione stradale e ai cittadini residenti, necessario per mettere in sicurezza la viabilità e soprattutto tutelare l’incolumità dei tanti pedoni che frequentano la strada.

Raffaele Massa