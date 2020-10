Dopo il boom di contagi di ieri, oggi i dati trasmessi dall’Unità di Crisi della Regione segnano un significativo calo dei contagiati, che viaggia di pari passo con il calo dei tamponi processati. Cala di circa un punto percentuale anche il rapporti tra i nuovi positivi e il numero complessivo dei tamponi effettuati.

Il numero dei nuovi casi, riscontrati nelle 24 ore di venerdì 23 ottobre in Campania, si è fermato a 1.718 contagiati, 562 persone in più rispetto alla giornata di ieri. A livello nazionale sono ancora in aumento i positivi arrivando sempre più vicino ad abbattere il muro dei 20mila.

I tamponi effettuati oggi sono calati di 3.271 unità e si fermano a 12.530.







A fronte dei numeri registrati, la percentuale tra nuovi positivi e i tamponi esaminati è scesa, passando da 14,42%, delle 24 ore precedenti, a 13,71% di oggi.

Dei nuovi positivi, 58 presentano i sintomi del Covid mentre 1.660 sono asintomatici.

Il report regionale, purtroppo, come negli ultimi giorni segna senza sosta il numero dei decessi che risultano essere ancora 8 segnalati oggi, ma come nei giorni scorsi, non tutti riferiti alle ultime 24 ore, bensì a persone decedute tra il 21 e il 23 ottobre. Sono 107 le persone che si sono arrese al coronavirus in questo mese di ottobre.

In Campania i positivi al Covid-19 giungono a 36.023. I tamponi complessivamente esaminati dall’inizio della crisi epidemica, e attivano a 843.297 in totale.

I guariti oggi sono 42, mentre il totale in Campania sale a 9.149 dall’inizio della crisi epidemica.

Con gli altri 8 decessi riportati oggi il numero delle vittime del virus sale ancora e arriva a 571.





I pazienti ricoverati con sintomi in Campania, con i 28 di oggi, arrivano a 1.118. Continuano a salire i ricoveri in terapia intensiva dove sono ora ci sono 108 degenti, 10 in più rispetto a ieri.

Al momento sono 108, appunto, i pazienti in terapia intensiva su 227 posti complessivi disponibili, mentre si contano 1.118 degenti sintomatici ricoverati negli ospedali, dove i posti disponibili totali sono saliti a 1.500: sono stati recuperati in 24 ore 386 letti in più nei reparti delle 5 province, consentendo di aumentare le disponibilità: la riserva è ora di 382.

Il numero delle persone attualmente positive sono 26.303 con un incremento di altri 1.668 casi. Aumentano anche le persone costrette a restare tra le mura domestiche, in isolamento domiciliare, che oggi sono 25.077, con altre 1.630 in più rispetto a ieri.







– Provincia di Napoli : 23.402 (+980)

– Provincia di Salerno : 3.647 (+336)

– Provincia di Avellino : 1.802 (+112)

– Provincia di Caserta : 5.363 (+219)

– Provincia di Benevento : 804 (+48) Il dato riferisce il riepilogo diffuso dalla Protezione Civile comprendente anche casi già noti ma solo ora confermati.





Il contagio in Italia

Si registrano 19.644 nuovi casi e 151 morti. Terapie intensive registrano 79 nuovi degenti, anche i ricoveri aumentano 738. I tamponi sono 5mila in meno di ieri, 177.669.

In Lombardia 4.956 nuovi contagi. Il Veneto conta 1.729 casi, la Campania 1.718 e il Lazio 1.687. Sono 1.548 in Piemonte e 1.526 in Toscana. Anche l’Emilia Romagna supera il tetto dei mille positivi (1.180). Sono 412 in Friuli Venezia Giulia, 631 in Puglia e 886 in Sicilia.

I guariti nelle 24 ore sono 2.309 (ieri 2.352), per un totale di 264.117. E si impenna il numero degli attualmente positivi, 17.180 in più (ieri 16.700), per un totale che supera i 200mila (sono 203.182), quasi il doppio rispetto al picco di 109mila malati toccato il 20 aprile, dopo un mese e mezzo di lockdown. Dei malati ancora attivi, 190.767 sono in isolamento domiciliare, 16.363 in più rispetto a ieri.









I contagiati nelle regioni

Nel dettaglio, secondo i dati diffusi dal ministero della Salute, i nuovi positivi per regione:

Lombardia 4.956

Veneto 1.729

Campania 1.718

Lazio 1.687

Piemonte 1.548

Toscana 1.526

Emilia-Romagna 1.180

Liguria 1.035

Sicilia 886

Puglia 631

Umbria 525

Friuli Venezia Giulia 412

Abruzzo 375

Sardegna 329

P.A. Bolzano 277

Marche 274

Calabria 166

P.A.Trento 162

Valle d’Aosta 112

Molise 66

Basilicata 50