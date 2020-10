È tempo di derby per il Napoli. Domani alle 15 gli azzurri saranno di scena al Vigorito di Benevento per la sfida ai neopromossi giallorossi. Il match ha il doppio valore di conferma e di riscatto.

La squadra di Gattuso infatti ha l’obiettivo di mantenere la striscia positiva in campionato, che è segnata da tre vittorie in tre gare disputate (escludendo Juventus-Napoli mai cominciata), con dodici reti all’attivo e un solo gol al passivo. Il Napoli però deve anche dare un segnale di scossa dopo l’amara e per certi versi incomprensibile sconfitta rimediata al debutto in Europa League, giovedì contro l’AZ Alkmaar.







Per portare a casa il risultato, il mister azzurro sta pensando a delle modifiche di formazione rispetto alla vittoria sull’Atalanta della scorsa giornata di Serie A e alla gara contro gli olandesi. Se tra i pali si rivedrà Ospina, che aveva lasciato il posto a Meret in coppa, la linea difensiva sarà composta dai confermati Di Lorenzo a destra e Koulibaly al centro, affiancati da Manolas (risparmiato dalle fatiche europee) e Mario Rui. Il portoghese giovedì nella ripresa ha messo nelle gambe i suoi primi minuti stagionali e domani farà il suo esordio dal primo minuto.

La coppia in mediana del 4-2-3-1, che ormai è diventato il modulo che Gattuso ha scelto per questo inizio di stagione, avrà il ritorno di Bakayoko al fianco di Fabian Ruiz. Lo spagnolo non ha sfigurato anche in duo con Lobotka, ma è evidente che la presenza di un interdittore fisico e tenace come il francese in prestito dal Chelsea sia l’ideale per il gioco che ha in mente il tecnico. In avanti dovrebbe farsi da parte Politano, che ha degnamente messo una pezza all’assenza di Insigne nella gara di campionato (un po’ meno contro l’AZ). Il capitano è pienamente recuperato e, dopo i pochi minuti di Europa League, è pronto alla titolarità sulla sua fascia sinistra offensiva. Infine conferme per Mertens al centro del terzetto sulla trequarti e per Lozano a destra, così come per Osimhen come terminale offensivo. Cerca spazio Petagna, ma l’ottimo stato di forma del numero 9 nigeriano, dovrebbe spingere l’ex Spal ancora in panchina.







Il Benevento, che nell’unica sua precedente stagione in massima serie tre stagioni fa ha rimediato due sconfitte dagli azzurri (0-6 e 0-2), non è affatto partito male quest’anno. Il team guidato da Filippo Inzaghi ha per ora raccolto due vittorie e due sconfitte. I sanniti sono sì al momento la peggior difesa del campionato con le loro dodici reti subite (dieci di queste sono arrivate da Roma e Inter), però si trovano in una buona posizione di metà classifica. Da segnalare la prima volta di Christian Maggio da avversario del Napoli dal suo addio alla maglia azzurra nel 2018. Il terzino e capitano del Benevento sarà titolare sulla fascia destra.







Un altro componente della rosa giallorossa per cui questa partita non sarà come tutte le altre è senza dubbio Roberto Insigne. L’attaccante è cresciuto nelle giovanili del Napoli, con il club di De Laurentiis ha esordito in Serie A e domani sfiderà il fratello Lorenzo nel personale derby familiare. Insigne sarà in tandem con Caprari per supportare l’unica punta Lapadula.

PROBABILI FORMAZIONI

Benevento (4-3-2-1): Montipò; Maggio, Glik, Caldirola, Letizia; Dabò, Schiattarella, Ionita; Caprari, R. Insigne; Lapadula. All. Inzaghi

Napoli (4-2-3-1): Ospina; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Mario Rui; Fabian Ruiz, Bakayoko; Lozano, Mertens, L. Insigne; Osimhen. All. Gattuso

Salvatore Emmanuele Palumbo