Vittoria sofferta per il Napoli al Vigorito di Benevento. Gli azzurri si impongono per 2-1, dopo essere passati in svantaggio e rischiano di farsi sfuggire il successo all’ultimo secondo.

La partita di oggi era anche la sfida tra i fratelli Insigne. Lorenzo e Roberto si trovavano per la prima volta in carriera in campo da avversari. E il gioco del destino ha voluto che entrambi mettessero il proprio nome nel tabellino dei marcatori: il minore dei fratelli di Frattamaggiore porta in vantaggio i sanniti nel primo tempo e si regala il primo gol in serie A. Il capitano del Napoli segna all’inizio della ripresa, ma il var gli strozza la gioia in gola per fuorigioco. Una decina di minuti dopo però Lorenzo va di nuovo in rete con una gran tiro di sinistro da fuori area.







A consegnare la vittoria nelle mani del Napoli è Petagna, che mette in porta un pallone servitogli da Politano.

Un match più complicato del previsto, con il Benevento che si è difeso bene, soprattutto nei primi quarantacinque minuti, e che è riuscito a mettere la testa avanti nell’unica occasione da rete creata (leitmotiv di questa settimana azzurra, dopo l’AZ Alkmaar). Gli uomini di Gattuso hanno cominciato a crescere verso la fine del primo tempo e poi nel secondo è stato messo in chiaro che il Napoli non si sarebbe lasciato sfuggire il successo, mettendo rabbiosamente a segno i due gol che hanno ribaltato il risultato. Brivido nel finale con la punizione di Sau al 97’ sventata da Meret.







Promosso a pieni voti il ritorno in campo dal primo minuto, dopo lo stop per infortunio, di Lorenzo Insigne. Il numero 24 è l’anima di questo Napoli, il regista offensivo del team, e tutti i pericoli sono partiti dai suoi piedi. Buona anche la prova di Di Lorenzo sulla fascia destra, sia in fase difensiva che in quella offensiva.







Da segnalare purtroppo la brutta prova di Lozano, dal cui errore è partita l’azione del gol beneventano. Il messicano quest’oggi sembrava un lontano parente del fulmine di guerra che è riuscito a issarsi in vetta alla classifica marcatori; anzi sembrava il Lozano che non riusciva a conquistarsi la fiducia di Gattuso nella scorsa stagione. L’ingresso di Politano al suo posto ha dato un netto cambio di marcia al gioco del Napoli.

Sono undici i punti conquistati dal Napoli, frutto di quattro vittorie, una sconfitta a tavolino e un punto di penalizzazione. Un’eventuale sconfitta del Milan contro la Roma stasera, permetterebbe agli azzurri di restare a un solo punto dalla vetta della classifica di Sedia A.

Salvatore Emmanuele Palumbo