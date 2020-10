Dopo il calo di ieri, oggi i contagi segnano un nuovo record con 2.590 positivi al coronavirus. I tamponi processati oggi sono stati 4.376 in più rispetto ad ieri e sono stati 16.906 complessivamente.

A livello nazionale sono ancora in aumento i positivi che superano i 20mila casi nelle 24 ore di sabato 24 ottobre.







Anche la percentuale tra nuovi positivi e i tamponi esaminati è tornata ad impennarsi con un dato che segna un nuovo picco, passando da 13,71%, delle 24 ore precedenti, a 15,32% di oggi.

Dei nuovi positivi, 145 presentano i sintomi del Covid, ed anche in questo caso siamo al cospetto di un nuovo record, mentre 2.445 sono i positivi asintomatici.

Dato positivo di giornata quello dei decessi, che oggi non riporta alcuna vittima, pertanto resta invariato il numero dei morti che nel mese di ottobre sono stati 107, mentre complessivamente, dall’inizio della crisi epidemica restano 571 le vittime.









Situazione Clinica

In Campania i positivi al Covid-19 giungono a 38.613. I tamponi complessivamente esaminati dall’inizio della crisi epidemica arrivano a 860.203 in totale.

Molti i guariti oggi che sono 173, mentre il totale in Campania sale a 9.322 dall’inizio della crisi epidemica.

I pazienti ricoverati con sintomi in Campania, con i 33 di oggi, arrivano a 1.151. Continuano a salire i ricoveri in terapia intensiva dove ora ci sono 113 degenti, 5 in più rispetto a ieri.

Il numero delle persone attualmente positive sono 28.720 con un incremento di altri 2.417 casi. Aumentano anche le persone costrette a restare tra le mura domestiche, in isolamento domiciliare oggi sono 27.456, con altre 2.379 in più rispetto a ieri.







Al momento sono 113 i pazienti in terapia intensiva su 227 posti complessivi disponibili. I degenti sintomatici ricoverati negli ospedali sono 1.151 a fronte di 1500 posti disponibili in totale: la riserva è ora di 349.

La nuova impennata arriva alla vigilia del mini lockdown deciso dal nuovo Dpcm firmato dal Presidente del Consiglio Giuseppe Conte, in vigore dalla mezzanotte. In Campania e nel resto del Paese bar e ristoranti chiudono alle 18. Resta la possibilità di muoversi tra le diverse regioni, ma vengono sospese tutte le attività sportive non professionistiche, i cinema, le palestre, le sale giochi. Per combattere questa nuova ondata del contagio e questa nuova stretta alle libertà sociali che darà inevitabilmente un duro colpo all’economia, sembra inevitabile il ricorso ad una misura straordinaria che preveda contributi e ristori a famiglie e imprese, come ha spiegato anche il Premier.







I contagi in Campania negli ultimi 10 giorni:

Giovedì 15 ottobre – 8,86% – 1.261 contagiati

Venerdì 16 ottobre – 9,58% – 1.410 contagiati

Sabato 17 ottobre – 9,65% – 1.321 contagiati

Domenica 18 ottobre – 12,54% – 1.593 contagiati

Lunedì 19 ottobre – 12,85% – 1.312 contagiati

Martedì 20 ottobre – 12,68% – 1.760 contagiati

Mercoledì 21 ottobre – 12,84% – 1.541 contagiati

Giovedì 22 ottobre – 14,42% – 2.280 contagiati

Venerdì 23 ottobre – 13,71% – 1.718 contagiati

Sabato 24 ottobre – 15,32% – 2.590 contagiati

Questi i dati del contagio provincia per provincia: