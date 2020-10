Cambio programma ai convegni scientifici per le associazioni ‘L’Eretico‘ e ‘Salviamo i bambini dalla dittatura sanitaria‘.

Le società, attive sul territorio italiano già da mesi, hanno deciso, per ottimizzare le risorse, di trasferire l’attività convegnistica ( i convegni scientifici interdisciplinari ) su una piazza virtuale attraverso una adeguata piattaforma informatica, confermando tutti gli appuntamenti già in calendario: 14 novembre a Catania, 21 novembre a Perugia, 28 novembre a Bergamo, etc.

‘L’Eretico’, rappresentata da Angelo Giorgianni e ‘Salviamo i bambini dalla dittatura sanitaria’, rappresentata da Roberto Nuzzo, “ritengono in questo particolare momento prioritario proseguire nell’attività sulle piazze reali, impegnandosi ancor di più per una mobilitazione generale coordinata di tutti i movimenti apartitici che rifiutino la violenza come strumento di lotta.

Con questo spirito auspichiamo una veloce convergenza di singoli, associazioni e movimenti per la valutazione ed adozione di forme sempre più incisive di disobbedienza e resistenza civile e di manifestazioni in piazze non violente, in cui nessuno è escluso o si senta ospite, ed isolando gli infiltrati che vogliono solo determinare pericolosi scontri fratricidi”.