Come ogni lunedì il numero dei contagiati risulta in discesa, purtroppo in concomitanza con il calo di tamponi processati. Sono 1.981 i nuovi positivi riportati nel bollettino quotidiano che fa riferimento alle 24 ore di domenica 25 ottobre. Risultano essere ben 609 in meno rispetto a ieri le persone riscontrate positive, ma come detto sono calati anche i tamponi effettuati che oggi risultano essere 11.569, molto meno dei giorni scorsi e ben 5.337 meno delle 24 ore precedenti.

Come ogni lunedì, anche a livello nazionale sono calati i nuovi positivi e i tamponi effettuati, 37 mila meno di ieri, ma aumentano i ricoveri in terapia intensiva che sono 1.284, 76 più di ieri.









Nonostante il calo dei contagiati, la percentuale tra nuovi positivi e i tamponi esaminati continua ad impennare in maniera evidente. Ieri era al 15,32 oggi corre fino al 17,12%.

Dei nuovi positivi, 146 presentano i sintomi del Covid, ed anche in questo caso siamo al cospetto di un nuovo record, mentre 1.832 sono i positivi asintomatici.

Purtroppo, mentre ieri il dato dei decessi segnava un anomalo zero, stando all’andamento delle ultime settimane, oggi riporta 16 vittime, che non sono tutte lerative alle scorse 24 ore, ma riguardano i giorni dal 23 al 25 ottobre. Con i 16 segnalati oggi nel solo mese di ottobre salgono a 123, mentre complessivamente, dall’inizio della crisi epidemica restano 587 le vittime.









Situazione Clinica

In Campania i positivi al Covid-19 giungono a 40.594. I tamponi complessivamente esaminati dall’inizio della crisi epidemica arrivano a 871.772 in totale.

Calano al minimo i guariti che oggi sono appena 10, mentre il totale in Campania sale a 9.332 dall’inizio della crisi epidemica.

I pazienti ricoverati con sintomi in Campania, con i 40 di oggi, arrivano a 1.191. Continuano a salire i ricoveri in terapia intensiva dove ora ci sono 123 degenti, 10 in più rispetto a ieri.









Il numero delle persone attualmente positive, cioé detratti i guariti e i deceduti, sono 30.675, con un incremento di altri 1.955 casi. Aumentano anche le persone costrette a restare tra le mura domestiche, in isolamento domiciliare oggi sono 29.361, con altre 1.905 in più rispetto a ieri.

Al momento sono 123 i pazienti in terapia intensiva su 227 posti complessivi disponibili, mentre si contano 1.191 degenti sintomatici ricoverati negli ospedali, dove i posti disponibili totali sono saliti a 1.500: la riserva è ora di 309.









I contagi in Campania negli ultimi 10 giorni:

Venerdì 16 ottobre – 9,58% – 1.410 contagiati

Sabato 17 ottobre – 9,65% – 1.321 contagiati

Domenica 18 ottobre – 12,54% – 1.593 contagiati

Lunedì 19 ottobre – 12,85% – 1.312 contagiati

Martedì 20 ottobre – 12,68% – 1.760 contagiati

Mercoledì 21 ottobre – 12,84% – 1.541 contagiati

Giovedì 22 ottobre – 14,42% – 2.280 contagiati

Venerdì 23 ottobre – 13,71% – 1.718 contagiati

Sabato 24 ottobre – 15,32% – 2.590 contagiati

Domenica 25 ottobre – 17,12% – 1.981 contagiati

Questi i dati del contagio provincia per provincia: