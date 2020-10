Il City Angri esce sconfitta dalla partita contro l’Olympic Salerno. L’Olympic Salerno fa dunque il suo esordio in campionato e lo fa sbancando di misura il “Novi” di Angri.

La partita

Un primo tempo senza particolari emozioni. Le due squadre si scontrano senza farsi particolarmente male. Le trame e le conclusioni sono sterili, le due squadre si concentrano di più sul non prendere goal.

Nel secondo tempo bastano dieci minuti ai ragazzi di Corbo per passare in vantaggio: traversone di Condolucci, ingenuità dei centrali dorici e Mazzeo non perdona trafiggendo De Marinis. Qualche istante più tardi Olympic in dieci per il doppio giallo comminato a Viviano e ghiotta occasione per il City di pervenire al pari. Un intervento apparso involontario di Condolucci in piena area, induce il direttore di gara ad assegnare la massima punizione ai padroni di casa. Dal dischetto si presenta Zarra ma Gargano lo ipnotizza. Da questo momento in poi è stato un attacco all’arma bianca che però non ha sortito gli effetti sperati.

Tabellino

ANGRI CITY: De Marinis R., De Marinis A. (33′ st Testa), Vertolomo (30′ st Ruocco), Zarra, Ruggiero, Del Sorbo (1′ st Orlando), Tortora, Savino, D’Antonio F., Coticella (41′ st D’Antonio V.), Palma (24′ st Tedesco). A disposizione: Ferraioli, Padovani, Sessa, Bali. Allenatore: Rega

OLYMPIC SALERNO: Gargano, Albini (7′ st Iovane), Bosco, Pifano F., Avagliano, Trimarco, Condolucci (35′ st Salvati), Contente (7′ st Giordano), Mazzeo, Viviano, Viscido (15′ st Traorè). A disposizione: Naddei, Calore. Allenatore: Corbo

ARBITRO: Sepe di Nocera Inferiore. RETE: 10′ st Mazzeo. NOTE: Giornata piovosa. Ammoniti De Marinis A., Zarra, 14 (AC). Espulso al 15′ st Viviano (OS) per somma di ammonizioni.