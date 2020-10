Zurigo nel centro della città di Bellevue e alla stazione ferroviaria di Stadelhofen, cittadini camminano ignari con le loro maschere monouso, senza sapere che di lì a poco nelle loro mascherine verranno trovati batteri e muffe.

La rivista dei consumatori ‘K-Tipp‘ a metà agosto ha chiesto a 20 pendolari dei trasporti pubblici della maggiore città svizzera le loro maschere monouso, le ha testate e fatte esaminare in laboratorio.

Da ciò che abbiamo letto pare che chi “stropiccia con le dita la mascherina, si porta più batteri sul tessuto. Compresi i virus con le goccioline che li circondano, i quali a differenza dei batteri, non si moltiplicano sulla mascherina”. Pertanto non bisognerebbe “toccare la mascherina con le dita senza averla lavata prima o dopo”.

K-Tipp spiega che i pendolari le hanno tenute anche per diversi giorni (essendo obbligatorie nei trasporti pubblici). Spiega inoltre che le mascherine agiscono come filtri, mentre l’aria che respiriamo scorre attraverso le fibre del tessuto i batteri e funghi si bloccano, di conseguenza si moltiplicano rapidamente in un ambiente caldo e umido con maschera.

I test di K-Tipp, come riportato direttamente dal loro portale web: “mostrano che la maggior parte dei pendolari indossa la maschera per diversi giorni o addirittura settimane. Molti dicono di non voler produrre rifiuti inutili”. Ma é un atteggiamento fatale, “perché 11 delle 20 maschere testate contenevano più di 100.000 colonie batteriche” e 3 di queste più di 1 milione.

Insomma non hanno trovato 100mila batteri, ma dalle 100mila ad 1 milione di ‘colonie’ di batteri!

Ma su 14 delle 20 maschere i microbiologi hanno trovato anche stafilococchi, cioé i batteri che possono causare polmonite e infezioni cerebrali. Su 15 delle 20 maschere testate so o state trovate anche muffe e lievito, queste ultime possono portare a irritazioni delle vie respiratorie e degli occhi. Alla fine del report viene dunque consigliato di seguire le indicazioni dell’UFSP svizzero (ufficio federale della sanità pubblica) e di sostituire le maschere non appena si inumidiscono.

Andrea Ippolito