La Juve Stabia cade al “Bonolis” contro il forte Teramo che passa nella ripresa pescando il jolly con un tiro dai 30 metri di Arrigoni. I biancorossi si sono dimostrati centrati e implacabili sul sintetico di casa.

Non ha brillato invece la squadra gialloblù di mister Padalino, che è apparsa stanca dopo tre partite in sei giorni. Nel frattempo il Teramo ripete il risultato dell’ultimo precedente in Abruzzo datato 2006 in C1, quando sconfisse gli stabiesi sul proprio terreno.

Le vespe hanno costruito poche trame offensive, inoltre i cambi di mister Padalino nella ripresa non si sono rivelati efficaci per mettere la gara nei giusti binari. Nel secondo tempo il Teramo di mister Paci ha costruito varie palle gol e ha conquistato meritatamente la vittoria, candidandosi come una delle potenziali pretendenti alla promozione. Domenica prossima la Juve Stabia è chiamata al riscatto in casa affrontando il Bisceglie di mister Bucaro.

La partita

La partita odierna è iniziata alle 18.30, invece che alle 15.00, a causa della problematica legata alla positività al coronavirus per due giocatori del Teramo. Il nome dei due calciatori non è stato reso noto.

Gara dai ritmi blandi nei primi venti minuti: la migliore occasione è per la Juve Stabia con Romero al 17′, l’attaccante si libera in area avversaria ma il suo sinistro finisce di poco a lato alla sinistra di Lewandowski.

Al 23′ risponde la squadra di casa: gran parata di Tomei su tiro di Cappa in area su cross da destra dello slovacco Lasik.

Al 30′ mischia in area abruzzese, Tentardini salva quasi sulla linea di porta sull’accorrente Troest. La Juve Stabia va infatti vicina al gol con un tiro diretto in porta da parte di Mastalli.

Al 32′ Tomei sbaglia un appoggio in difesa e per poco il Teramo non approfitta dell’errore del portiere ospite.

Nel finale di primo tempo il Teramo ci prova da calcio ma la retroguardia stabiese non si fa sorprendere.

A inizio ripresa esce Berardocco per infortunio nelle file della Juve Stabia ed entra Bovo a centrocampo.

Al 4′ passa il Teramo : gran shoot dalla distanza di Arrigoni di sinistro e la palla si insacca nel sette alla destra di Tomei. Al 9′ altra gran parata di Tomei su tiro da fuori area di Cappa.

Al 12′ squillo della Juve Stabia con un sinistro di Bubas , palla di un niente fuori.

Al 14′ ancora Cappa con forte tiro da fuori area e Tomei si salva.

Al 30′ destro di Scaccabarozzi dal limite con palla di poco fuori alla sinistra di Lewandowski.

Al 38′ testa di Romero su cross da sinistra e palla fuori.

Nel finale ci prova Codromaz senza successo. Il Teramo porta a casa i tre punti gestendo bene il recupero.

Tabellino

Teramo (4-2-3-1): Lewandowski 6; Lasik 6.5 Diakite 6.5 Piacentini 6 Tentardini 6; Arrigoni 7 Santoro 6.5; Mungo 6.5 (37′ st Viero sv) Ilari 6 Cappa 6.5 (15′ st Di Francesco 6.5); Pinzauti 6.5 (43′ st Bunino sv). All.: Paci 7.

Juve Stabia (3-5-2): Tomei 6.5; Codromaz 6 Troest 6 Allievi 6; Garattoni 5 Vallocchia 5.5 (14′ st Orlando 5) Berardocco 5.5 (1′ st Bovo 5.5) Mastalli 5.5 Rizzo 5.5 (14′ st Scaccabarozzi 6) ; Bubas 5.5 (14′ st Fantacci 5) Romero 5.5. All.: Padalino 5.5.

Arbitro: Pashuku di Abano Laziale 6.5. Marcatori : 4′ st Arrigoni (T). Ammoniti: Ilari (T), Berardocco (JS), Garattoni (JS). Note: spettatori circa 800. Angoli 8-3. Recupero: 1′ pt- 4′ st.

Domenico Ferraro