Risultati positivi al Covid-19 due bambini rispettivamente di 3 e 6 anni, appartenenti allo stesso nucleo familiare, nel Comune di Massa Lubrense. La comunicazione ufficiale è pervenuta dai vertici dell’Asl Na 3.







Sono stati adottati immediatamente provvedimenti per le scuole dell’infanzia frequentate dai due studenti infetti. Il sindaco Lorenzo Balducelli ha di seguito disposto la chiusura per lunedì 26 ottobre per il plesso scolastico Fraz. Torca. Nei giorni di chiusura verrà effettuato un intervento straordinario di sanificazione. Sono stati sottoposti tempestivamente in regime di quarantena gli alunni della sezione A, le insegnanti ed i collaboratori scolastici. Tutti loro, in tempi celeri, verranno sottoposti al tampone per conoscere la loro conseguente positività o negatività al virus. La dirigente scolastica dell’Istituto Comprensivo Pulcarelli – Pastena, intanto, ha inviato al Dipartimento di Prevenzione dell’ASL Napoli 3Sud gli elenchi dei bambini delle classi interessate.







Momenti duri per la cittadinanza di Massa Lubrense, sia per i più piccoli sia per le loro famiglie e i loro educatori. Con queste parole l’amministrazione Balducelli ha cercato di rassicurare gli animi: “Il mio invito è di mantenere la calma e di comunicare tempestivamente ai pediatri di libera scelta ed ai medici di base eventuali sintomi sospetti – ed ha proseguito – Mi rendo conto delle preoccupazioni, che sono anche mie, ma nell’interesse dei bambini coinvolti vi chiedo di non trasmettere ai piccoli ansia e nervosismo ed affrontare questo momento di difficoltà con lucidità e senso di responsabilità”. Poi ha concluso con un invito solidale: “Restiamo uniti ed andiamo avanti. Appena avremo nuove notizie sui tempi ed i modi di questi controlli vi aggiorneremo”.

Emanuela Francini