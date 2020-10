Ieri pomeriggio gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale, durante il servizio di controllo del territorio, hanno notato in via Toledo una donna che, all’esterno di un locale, non indossava la mascherina di protezione individuale ed era accanto ad altre persone inosservante del rispetto del distanziamento sociale.







I poliziotti l’hanno invitata più volte ad indossare il dispositivo di protezione ma la donna si è rifiutata e, alla richiesta di fornire un documento di riconoscimento, ha iniziato ad inveire e a spintonare gli operatori fino a quando, non senza difficoltà, è stata bloccata.







La donna, una 50enne ucraina irregolare sul territorio nazionale, è stata arrestata per lesioni e resistenza a Pubblico Ufficiale, denunciata per ingresso e soggiorno illegale sul territorio dello Stato e sanzionata per inottemperanza alle misure anti Covid-19.