Registrati quest’oggi altri 48 casi di Coronavirus (Covid-19) e 4 guarigioni nel Comune di Castellammare di Stabia. La notizia è stata verificata e comunicata dai vertici dell’Asl Na 3.

Il computo totale si è aggiornato nuovamente ed ha segnato un’altra preoccupante e significativa impennata di curva epidemiologica: su un totale di 504 contagiati da inizio pandemia, sono 109 i guariti, 5 i deceduti e 390 tuttora positivi. “Il bilancio è nuovamente molto pesante ed al momento non abbiamo segnali incoraggianti dal territorio regionale”, così ha commentato da Palazzo Farnese il sindaco Gaetano Cimmino. Ha evidenziato la gravità della situazione, sicuramente tra le peggiori dei Comuni limitrofi in quanto la città delle acque è prossima alla quota 400 contagi.







Nelle ultime settimane si è verificata una crescita esponenziale di pazienti stabiesi, registrati in gran numero giorno dopo giorno. L’ospedale San Leonardo, infatti, ha raggiunto la totale occupazione dei posti disponibili ed il pronto soccorso è stato temporaneamente chiuso. “La problematica dell’ospedale “San Leonardo” ci mette ulteriormente a dura prova, ma anche in questo caso la professionalità e l’abnegazione dei nostri operatori ci porteranno fuori dal tunnel”. Poi Cimmino ha rassicurato i cittadini stabiesi, in quanto il pronto soccorso ritornerà in tempi celeri alla sua quotidiana funzionalità: “Mi è stato assicurato che i vertici dell’Azienda Sanitaria stanno vagliando varie ipotesi per tutelare al massimo la salute dei pazienti Covid e di tutti i cittadini. Ho sentito anche il presidente di Anci Campania Carlo Marino e i sindaci del comprensorio, e stiamo remando tutti in un’unica direzione. Sono ore frenetiche ma invito tutti a mantenere la calma – ha continuato – Il pronto soccorso tornerà al pieno della funzionalità al servizio dei cittadini entro il più breve tempo possibile e terrò informati i cittadini”.

Per quanto riguarda la questione scuola, il primo cittadino è in attesa di nuove direttive che saranno adottate in base all’evoluzione della situazione: “Dalla Regione hanno fatto sapere che i prossimi 10 giorni saranno decisivi per registrare un raffreddamento del contagio relativo alla scuola primaria tale da consentire un allentamento delle misure già prese”.







Ha ribadito ancora una volta, in questi giorni in cui il rischio contagio si è dimostrato altissimo, di dover assolutamente rispettare tutte le disposizioni vigenti ed i protocolli sanitari: “La complessa situazione nel nostro comprensorio esige il rispetto assoluto delle misure di prevenzione per contenere il contagio ed abbassare quei numeri e quella curva che continua a salire – ha chiosato – Dobbiamo allo stesso tempo abbassare i contagi ed accrescere il senso di responsabilità e di sicurezza da parte di tutti”. Poi ha rivolto i suoi complimenti e la sua vicinanza alla cittadinanza stabiese, invitandola ad essere coesa e solidale: “I miei cittadini stanno dimostrando a tutti grande senso di responsabilità in queste ore, da veri stabiesi rispettosi delle regole e della salute propria e di quella dei propri cari – ed ha concluso – Adesso è il momento di remare tutti dalla stessa parte e sono certo che tra non molto vedremo i risultati, anche grazie all’incremento dei controlli delle forze dell’ordine”.

Emanuela Francini