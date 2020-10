Ancora una volta il report dell’Unità di Crisi della Campania segna numeri da record. Sono oggi 2.761 i nuovi contagiati di cui ben 238 relativi allo screening sul comune di Arzano.

Oltre settecento contagiati in più nelle 24 ore di lunedì 26 ottobre rispetto al giorno precedente. Il numero elevato di positivi, purtroppo non corrisponde ad un numero particolarmente elevato di tamponi processati che nella giornata di ieri sono stati 14.781, oltre duemila tamponi in meno rispetto al bollettino della giornata del 24 ottobre e circa duecento positivi in più rispetto allo stesso bollettino.









I numeri comunicati portano ad una percentuale tra nuovi positivi e i tamponi esaminati che continua a crescere: ieri era al 17,12 oggi raggiunge il 18,68%.

Tra i nuovi positivi si rilevano 112 sintomatici, mentre 2.649 sono i positivi asintomatici.

Purtroppo non giungono notizie rassicuranti dul fronte dei decessi. Oggi sono 20 le vittime registrate, non tutte relative alla giornata di ieri, ma frutto di un ricalcolo sulle giornate dal 16 al 26 ottobre. Passano dunque a 143 i morti nel solo mese di ottobre, mentre complessivamente, dall’inizio della crisi epidemica, sale a 607 il numero delle vittime.









Situazione Clinica

In Campania i positivi al Covid-19 giungono a 43.355. I tamponi complessivamente esaminati dall’inizio della crisi epidemica arrivano a 886.553 in totale.

Sale decisamente il numero dei guariti che oggi sono 575, mentre il totale di quanti hanno sconfitto il virus in Campania sale a 9.907 dall’inizio della crisi epidemica.

I pazienti ricoverati con sintomi in Campania diventano 1.210, con un incremento di altri 19 casi. Continuano a salire i ricoveri in terapia intensiva dove ora ci sono 140 degenti, 17 in più rispetto a ieri.









Il numero delle persone attualmente positive, cioé detratti i guariti e i deceduti, sono 32.841, con un aumento di altri 2.166 casi. Aumentano anche le persone costrette in isolamento domiciliare: oggi sono 31.491, con altre 2.130 in più rispetto a ieri.

Al momento restano disponibili 87 posti in terapia intensiva su 227 posti complessivi, mentre si contano ancora 290 letti disponibili per degenti sintomatici su un totale di 1.500.









I contagi in Campania negli ultimi 10 giorni:

Sabato 17 ottobre – 9,65% – 1.321 contagiati

Domenica 18 ottobre – 12,54% – 1.593 contagiati

Lunedì 19 ottobre – 12,85% – 1.312 contagiati

Martedì 20 ottobre – 12,68% – 1.760 contagiati

Mercoledì 21 ottobre – 12,84% – 1.541 contagiati

Giovedì 22 ottobre – 14,42% – 2.280 contagiati

Venerdì 23 ottobre – 13,71% – 1.718 contagiati

Sabato 24 ottobre – 15,32% – 2.590 contagiati

Domenica 25 ottobre – 17,12% – 1.981 contagiati

Lunedì 26 ottobre – 18,68% – 2.761 contagiati

Questi i dati del contagio provincia per provincia: