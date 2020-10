Irma Testa, la “butterfly” di Torre Annunziata, ha annunciato di essere positiva al Covid-19. Irma ha scoperto di essere positiva mentre era ad Assisi al raduno della nazionale, sospeso a causa dei 10 positivi tra atleti e tecnici. “Ero già isolata in attesa dell’esito del tampone – racconta la pugile – e appena ho avuto la chiamata della Asl sono stata autorizzata a spostarmi per andare a fare la quarantena a casa. Sto bene, per fortuna”.





Irma Testa, l’atleta delle Fiamme Oro, capace di vincere una medaglia europea a soli 14 anni, è stata la prima pugile italiana a disputare un’Olimpiade in occasione dei Giochi di Rio de Janeiro 2016. Nel 2019 la 23 enne si è tolta la soddisfazione di vincere il titolo continentale nella categoria dei 57 chilogrammi.

L’atleta di Torre Annunziata non riesce a darsi pace per aver contratto il Covid nonostante il totale rispetto delle regole. “Ho sempre rispettato le regole, eppure l’ho preso – si è detta stupita la campionessa – sono positiva, questo virus è insidioso, nessuno è immune. Per fortuna sto bene, ho solo perso gusto e olfatto. Ma non si deve mollare e occorre continuare ad allenarsi, sempre rispettando le regole. Le restrizioni sono importanti per tenere a bada il virus, ma noi senza preparazione e match non possiamo stare”.





Irma, in ogni caso, ha rassicurato tutti, spiegando che ha un chiodo fisso: Tokyo 2021. La speranza è quella di continuare ad allenarsi presto in totale normalità, con l’obiettivo di partecipare alle prossime Olimpiadi che dovrebbero svolgersi nella prossima estate. L’obiettivo è quello di realizzare il grande sogno di salire sul podio olimpico.