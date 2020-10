Arriva la dichiarazione congiunta di alcuni scienziati italiani i tamponi sono del tutto inaffidabili

Arriva la dichiarazione congiunta di alcuni scienziati italiani contro i tamponi che vengono utilizzati abitualmente per riscontrare la positività o la negatività al Covid-19. Abbiamo parlato dei falsi positivi e dei falsi negativi già a giugno nel nostro articolo “Tamponi Covid: Tra falsi positivi e falsi negativi, dove sarà la verità?“, come nel nostro Tamponi e PCR, Mike Yeadon: “risultati positivi altamente inaffidabili”, ma anche nel report del dott. Stefano Scoglio di questo ottobre 2020.







Già il dottor Mariano Amici, dopo aver vinto il ricorso al TAR del Lazio che andava a sospendere l’ordinanza della Regione Lazio sull’obbligo del vaccino antinfluenzale, affermava dai suoi canali ufficiali che avrebbe presentato “un esposto, circostanziato e comprovato da documentazione scientifica e da perizia della dott. ssa Gatti, del dott. Franchi, del dott. Montanari, del prof. Scoglio coordinatore delle attività peritali, in ordine all’illegittimo uso dei tamponi per diffondere dati allarmanti atti a legittimare l’attuale compressione dei nostri diritti“.







Anche il quotidiano “La Verità” ha dato luce alla vicenda confermando che i 4 esperti Dr. Fabio Franchi Medico Infettivologo Esperto di virologia, Dr.ssa Antonietta Gatti Scienziata Esperta di nanopatologie, Dr. Stefano Montanari, Farmacista Ricercatore scientifico e Nanopatologo, Dr. Stefano Scoglio, Ricercatore Scientifico, Candidato Premio Nobel per la Medicina 2018, hanno redatto una dichiarazione congiunta nella quale espongono diverse loro perplessità e giungono alla conclusione che “i tamponi sono del tutto inaffidabili“.

Infatti i quattro scienziati alla fine della loro relazione dichiarano che: “proseguire nell’utilizzo dei tamponi da cui ricavare dati utili a determinare proclami sullo stato di emergenza, quarantene individuali o di gruppo, e per imporre limitazioni e lockdown, dalle scuole alle imprese alle famiglie, è pratica senza nessun fondamento scientifico”.







A tal proposito si é formato anche un gruppo facebook dove poter richiedere informazioni dal nome: GRUPPO DENUNCIA TAMPONI. Il gruppo, come cita la pagina “è lo strumento di coordinamento di tutti coloro che sono interessati a depositare la denuncia sui tamponi, e a collegarsi con altri della stessa zona che abbiano lo stesso interesse/intenzione”. Il gruppo poi specifica che “per scaricare denuncia e documenti allegati” si può “contattare info@studiomassafra.com, con la dizione “Modello denuncia inattendibilità tamponi”.

Ecco il testo della dichiarazione congiunta degli scienziati italiani

DICHIARAZIONE CONGIUNTA

I sottoscritti

Dr. Fabio Franchi Medico Infettivologo Esperto di virologia

Dr. ssa Antonietta Gatti Scienziata Esperta di nanopatologie

Dr. Stefano Montanari, Farmacista Ricercatore scientifico e Nanopatologo

Dr. Stefano Scoglio, Ricercatore Scientifico, Candidato Premio Nobel per la Medicina 2018

tutti nella loro qualità di esperti e ricercatori scientifici, con riferimento all’utilizzo dei c.d. tamponi Covid-19, che sono al centro dell’attuale gestione dello stato di emergenza collegato alla nota problematica del Govid-19.







DICHIARANO

di aver appurato, da un documento della Commissione Europea e da uno dell’istituto Superiore di Sanita’ [1], che i tipi di tampone circolanti in Europa al 16 Maggio 2020 erano 78, nessuno dei quali autorizzato, valutato o validato:

di aver riscontrato dai medesimi documenti che gran parte dei medesimi tamponi sono altresi privi della dichiarazione delle sequenze geniche contenute, abbiamo deciso di approfondire la cosa.

Si é pertanto ritenuto necessario approfondire la problematica attinente alla validita dei risultati dei tamponi e si é potuto accertare che:

1) per stessa ammissione del Centers for Disease Control and Prevention americanco (doc. 3) e del Gruppo di Lavoro Covid della Commissione EU, il virus SARS-Cov2 (doc. 2), presunto responsabile dal Covid, non é mai stato isolato fisio-chimicamente

2) I liquidi patogeni usati come modello per il sequenziamento genico non avevano nessuna titolazione del virus, il che implica che in tali liquidi erano contenute miliardi di altre particelle simil-virali (incluse le non patogeniche vescicole extracellulari naturalmente presenti nel nostro organismo),







Ciò comporta che:

non esiste a tutt’oggi nessun marker specifico del virus, e dunque nessuno standard che possa rendere i tamponi affidabili.

3) I tamponi attualmente circolanti, oltre 100, sono esentati dai controlli previsti dalla legge europea sui dispositivi medici del 1997;

4) Al contempo non sono ancora assoggettati alla nuova norma europea del 2017, che entrerà in vigore solo nel Maggio 2022.

5) Tale limbo normativo rende i produttori liberi di far circolare qualsiasi tipo di dispositivo senza nessun controllo:







Ciò comporta che

La conformità dei tamponi prodotti a degli standard che ne possano accertare la corretta efficacia non è oqgi verificata.

6) Ci sono numerosi studi che attestano la continua mutazione del virus, e le stesse autorità sanitarie riconoscono che se il virus continua a mutare i tamponi diventano inutili.

7) Ci sono quasi 150.000 diversi sequenziamenti del virus presso la banca dati dei virus GISAID; erano 70.000 ad Aprile; e continuano a crescere, perché si trovano sempre nuove mutazioni, e ciò rende i tamponi circolanti del tutto inutili. Sul punto si allega la ricerca scientifica del dott. Scoglio che analizza anche questo elemento essenziale[3].

Ciò comporta che

I tamponi circolanti, anche qualora si volessero ritenere astrattamente efficaci e nel concreto conformi alla normativa, sono del tutto inutili in quanto non possono accertare le mutazioni.

8) Esiste inoltre un problema sostanziale legato alla metodologia utilizzata nei tamponi, la RT-PCR. Come sottolineano i massimi esperti di questa metodologia, per funzionare correttamente tale metodologia idealmente dovrebbe utilizzare tra i 20 e i 30 cicli di PCR; e non si dovrebbe comunque mai superare i 35 cicli, perché sopra tale soglia la PCR inizia a creare sequenze casuali. Ebbene, come confermato anche da diversi documenti che alleghiamo, quasi tutti i tamponi superano i 35-40 cicli di media, e sono dunque da considerare del tutto inefficaci e produttivi di falsi positivi.

9) Da ultimo, come spiegato in un recente documento dell’Istituto Superiore di Sanita, l’efficacia dei tamponi dipende da 3 fattori: la sensibilita, la capacita di rilevare la presenza di RNA, la specificità, la capacita di limitare tale RNA a quello specifico del virus che si cerca; e la prevalenza, ovvero la presenza della patologia virale nella popolazione. Questo perché maggiore é la prevalenza, maggiore é la circolazione del virus, e dunque maggiore é la possibilita di rilevarlo. Ad oggi, la prevalenza in Italia, che nelle vere pandemie può arrivare anche al 30% della popolazione, é allo 0.1%; e anche se aumentasse di 10 volte sarebbe sempre un livello di prevalenza irrisorio; il che significa, in base ad una tabella della autorevole organizzazione internazionale FIND[4] ripresa dall’ISS, che i tamponi di media performance, in Italia, producono attorno ail’85%-90% di falsi positivi.







Ciò comporta che

Comunque, ferme le superiori considerazioni gia effettuate, i risultati dei tamponi sono del tutto inaffidabili.

Per tutte queste ragioni,

i sottoscritti ritengono che proseguire nell’utilizzo dei tamponi da cui ricavare dati utili a determinare proclami sullo stato di emergenza, quarantene individuali o di gruppo, e per imporre limitazioni e lockdown, dalle scuole alle imprese alle famiglie, è pratica senza nessun fondamento scientifico.

Roma, lì 07/10/2020

Dr. Fabio Franchi

Medico Infettivologo

Esperto di virologia

Dr.ssa Antonietta Gatti

Scienziata

Esperta di nano patologie

Dr. Stefano Montanari

Farmacista Ricercatore scientifico

Nanopatologo

Dr. Stefano Scoglio

Ricercatore Scientifico

Candidato al Premio Nobel per la Medicina 2018

