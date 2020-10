Dopo giorni al rialzo frena il numero dei contagiati con più tamponi processati, 15.030 nelle 24 ore di martedì 27 ottobre, ieri ne erano stati registrati 14.781. Ed in effetti i contagiati oggi, sia pure in numero cospicuo, sono calati di 334, fermandosi a 2.427.

Seguendo l’andamento dei numeri è calata anche la percentuale odierna tra nuovi positivi e i tamponi esaminati che si ferma al 16,14% allontanandosi dal picco di ieri giunto a 18,68.





Finalmente un dato concreto e in controtendenza a quanto accaduto nell’ultima settimana. Numeri che lasciano intravedere un principio di cambiamento di rotta. Un dato in calo che giunge a due settimane dalla chiusura della scuola in Campania decretata dal presidente De Luca con l’ordinanza n.79.

Speriamo che il trend continui al ribasso anche se con gli ultimi avvenimenti degli ultimi giorni, le contestazioni al Dpcm del presidente Conte, sfociate in comportamenti illegali e soprattutto inammissibili e pericolosi alla luce dell’emergenza sanitaria, non provochino ulteriori problemi nei prossimi giorni.







Tra i nuovi positivi si rilevano appena 31 sintomatici, mentre 2.396 sono i positivi asintomatici.

Resta alta la mortalità, con 17 vittime in più, come ormai sta accadendo da qualche giorno, non tutte relative alla giornata di ieri, ma frutto di un ricalcolo sulle giornate dal 24 al 27 ottobre. Dall’inizio del mese si contano purtroppo 194 decessi, mentre complessivamente, dall’inizio della crisi epidemica, sale a 624 il numero delle vittime.









Situazione Clinica

In Campania i positivi al Covid-19 giungono a 45.782. I tamponi complessivamente esaminati dall’inizio della crisi epidemica arrivano a 901.583 in totale.

Sale decisamente anche oggi il numero dei guariti che oggi sono 365, mentre il totale di quanti hanno sconfitto il virus in Campania sale a 10.272 dall’inizio della crisi epidemica.

I pazienti ricoverati con sintomi in Campania diventano 1.235, con un incremento di altri 25 casi. Continuano a salire i ricoveri in terapia intensiva dove ora ci sono 160 degenti, 20 in più rispetto a ieri.









Il numero delle persone attualmente positive, cioé detratti i guariti e i deceduti, sono 34.886, con un aumento di altri 2.0456 casi. In isolamento domiciliare ci sono oggi 33.491, con altre 4.130 in più rispetto a ieri.

Al momento restano disponibili 67 posti in terapia intensiva su 227 posti complessivi, mentre si contano ancora 275 letti disponibili per degenti sintomatici su un totale di 1.500.









I contagi in Campania negli ultimi 10 giorni:

Domenica 18 ottobre – 12,54% – 1.593 contagiati

Lunedì 19 ottobre – 12,85% – 1.312 contagiati

Martedì 20 ottobre – 12,68% – 1.760 contagiati

Mercoledì 21 ottobre – 12,84% – 1.541 contagiati

Giovedì 22 ottobre – 14,42% – 2.280 contagiati

Venerdì 23 ottobre – 13,71% – 1.718 contagiati

Sabato 24 ottobre – 15,32% – 2.590 contagiati

Domenica 25 ottobre – 17,12% – 1.981 contagiati

Lunedì 26 ottobre – 18,68% – 2.761 contagiati

Martedì 27 ottobre – 16,14% – 2.427 contagiati

Questi i dati del contagio provincia per provincia: