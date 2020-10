E’ crollata una vecchia palazzina a Napoli che era utilizzata dai clochard. Si cercano dispersi in questi minuti. Una vecchia palazzina di due piani è crollata a Napoli in via Innominata, quartiere San Giovanni a Teduccio. Dalle prime informazioni raccolte dai vigili del fuoco, che sono già sul posto con squadre Usar e unità cinofile, l’edificio era utilizzato da persone senza fissa dimora.







Sono in corso le ricerche per accertare la presenza di eventuali persone sotto le macerie. Sul posto anche i carabinieri della compagnia Poggioreale e la polizia municipale. A crollare è stata una porzione di uno stabile dismesso e disabitato da una ventina d’anni. Per ora non si ha notizia di feriti.