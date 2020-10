“Il Decreto Ristori è utile ma non sufficiente. Assomiglia molto a quanto previsto a marzo-aprile mentre mi sarei aspettato misure più strutturali sul lavoro: non possiamo mettere in campo solo misure assistenzialistiche”. Lo ha detto il sindaco di Napoli Luigi de Magistris ai microfoni di Mariù Adamo in un’intervista realizzata per Mattina 9, il morning show in onda su Canale 9 – 7 Gold.







“Dopo otto mesi mi aspettavo un piano per il lavoro e la povertà: in questo modo tu rassicuri molto chi sta soffrendo. Mi ha un po’ meravigliato – ha concluso de Magistris – che il Governo si sia fatto trovare impreparato sulle misure da mettere in campo. Spero che gli aiuti arrivino in maniera rapida a chi è in difficoltà, ma quelle previste non sono misure esaustive”.