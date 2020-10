Si sono conclusi i lavori della seconda edizione del Forum Acqua, promosso da Legambiente in collaborazione con Utilitalia e con il patrocinio del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e della Regione Lazio. L’iniziativa, che ha occupato l’intera mattinata di mercoledì 28 ottobre, si è svolta online nel rispetto delle norme di contrasto alla diffusione del Covid-19.

Tanti i temi affrontati dagli autorevoli esponenti del settore e delle istituzioni nazionali che formavano il prestigioso parterre di ospiti, tra i quali il Presidente dell’Ente Idrico Campano Luca Mascolo, intervenuto nella sessione intitolata “Necessità di investimenti strategici – Focus Sud Italia” e moderata dal Direttore della rivista “Nuova Ecologia” Francesco Loiacono.







È stata l’occasione per riaccendere i riflettori sul delicato tema della sostenibilità ambientale in un particolare momento storico nel quale l’emergenza sanitaria ha messo in evidenza criticità e punti deboli del sistema.

Un proficuo momento di confronto, con particolare attenzione al Sistema idrico Integrato, imperniato su tre direttrici principali: il risparmio idrico come politica di sostenibilità ambientale, l’innovazione nel settore e il ruolo del sistema idrico integrato nell’Economia Circolare e la necessità di investimenti strategici con un focus specifico sul Sud Italia.







Su questo punto il Presidente Luca Mascolo ha avuto modo di sottolineare che: «Mettere a punto un Servizio Idrico Integrato moderno ed efficace è la mission dell’Ente Idrico Campano. Una sfida impegnativa per un Ente giovane, nato alla fine del 2015 e diventato pienamente operativo solo a gennaio 2019. Una sfida che, però, bisogna vincere a tutti i costi. È necessario agire oltre che sulla regolamentazione e sull’organizzazione del ciclo integrato, sulla manutenzione dell’infrastruttura idrica che mostra chiari segnali di obsolescenza visto che in Campania non si fanno interventi sulle reti da quando la Cassa del Mezzogiorno è stata dismessa. Abbiamo bisogno di un nuovo Piano Marshall per garantire acqua sicura e di qualità ai cittadini campani. I fondi del Recovery Plan rappresentano, da questo punto di vista, una grande opportunità. Investimenti strategici, sostenibilità ambientale e innovazione dovranno essere le parole chiave utilizzate per lo sviluppo della Campania e del Mezzogiorno».