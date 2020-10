Sta circolando da qualche ora, sulle piattaforme social network, una slide del Ministero dell’Interno che ha destato non pochi dubbi a chi l’ha letta, soprattutto per il fatto che in alcuni post si metteva in risalto esclusivamente la pagina n.2 della circolare.

La Circolare, che é del 27 ottobre 2020, quindi di ieri, riguarda il DPCM (Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri) del 24 ottobre 2020 – Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19.

Senza mai negare, come descrive la Circolare stessa, l’assunzione e l’adozione “di comportamenti ispirati alla massima prudenza e al senso di responsabilità dei singoli”, siamo andati a vedere nel dettaglio alcuni punti.

Il gabinetto del Ministero dell’Interno specifica (a pagina 2) che “nel DPCM del 24 ottobre 2020, come già in precedenti provvedimenti, si rinvengono alcune nuove previsioni di contenuto esortativo, formulate in termini di raccomandazione, le quali, benché non correlate a sanzioni, intendono sollecitare l’adozione di comportamenti ispirati alla massima prudenza e al senso di responsabilità dei singoli”.

Starebbe a significare che i provvedimenti sono “raccomandati” e quindi non “obbligatori”?

Ma il documento ad un certo punto (sempre a pagina 2) specifica e ribadisce che “a beneficio dell’attività degli organi accertatori, le previsioni del DPCM esplicitate in forma di raccomandazione non determinano, nel caso di comportamenti difformi, l’irrogazione di sanzioni”.

Starebbe a significare che il Ministero precisa ancora una volta che le norme sono “raccomandazioni”, e che sembra non porteranno a “sanzioni”?

La circolare, che abbiamo raccolto direttamente dal portale web del Ministero dell’Interno italiano, é molto interessante, ma preghiamo sempre di affidarvi ad un vostro legale oppure alle associazioni e comitati di avvocati che stanno svolgendo assistenza in tutta Italia.

Andrea Ippolito