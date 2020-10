Nelle ultime ore parecchie persone in tutta Italia si stanno recando nei pronto soccorso, non solo dei principali ospedali del nostro paese, ma anche nelle piccole realtà. In pratica la popolazione sta riprendendo con i propri smartphone le attività che avvengono fuori dagli ospedali, cercando di documentarne l’effettiva capienza, l’effettiva affluenza, nonché la veridicità dei viaggi delle ambulanze.

Si riporta dunque quanto affermato oggi dal dott. e prof. Alberto Zangrillo alla trasmissione ‘La Vita in Diretta’, il quale ci riporta, tra le altre cose, che non c’é “nessuna folla al pronto soccorso” e che “il 60% dei malati viene dimesso entro le 10 ore”.

“Folla nei pronto soccorso? Il 60% dei malati viene dimesso entro le 10 ore, sono i cosiddetti codici verdi. Non c’è in questo momento il disastro, dobbiamo tutti fare la nostra parte. C’è un dato ed è quello più importante: il 65% delle persone che si presentano nei nostri pronto soccorso vengono dimesse entro le 9 ore.

Forse la mia età non più ‘verde’ mi permette di avere una visione un po’ più d’insieme, e quindi di cercare di raccontare la verità senza eccedere né nell’ottimismo né nel catastrofismo. La realtà che osservo è quella di una situazione ben gestita dalle Regioni di riferimento, in cui si sarebbe potuto fare meglio e di più sul territorio. Tutto questo tenendo conto del fatto che c’è invece un sistema intraospedaliero organizzato secondo degli step gravità, per cui noi andiamo a prenderci cura del malato con sintomatologia lieve, media, grave. E fortunatamente quello che osserviamo è che coloro che hanno bisogno di cure intensive sono una netta minoranza che non è paragonabile alla prima ondata di marzo-aprile. Con questo non dico che non ci siano malati in terapia intensiva e che non vi saranno, però quella curva esponenziale che terrorizza per il momento non c’è.

Noi dobbiamo veramente cercare di dare una parola non di ottimismo, ma di seria responsabilità, per confermare a chi ci ascolta che questa è una patologia che, quando conclamata clinicamente, può essere tempestivamente curata a domicilio e che vi è una popolazione molto ben identificata, che sono i grandi anziani portatori di co-patologie, che vanno protetti. Da chi? Dai loro nipoti, dai loro figli”.