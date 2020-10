Continua, purtroppo, l’incremento dei cittadini boschesi contagiati dal Covid-19. Nelle ultime ore sono stati accertati altri 12 positivi su 52 tamponi praticati, di cui 11 sono asintomatici e uno ricoverato in ospedale in gravi condizioni. Questa ulteriore impennata porta a 89 il numero complessivo dei contagiati in città.





Intanto, stamattina, nell’aula consiliare, tutti i dipendenti comunali sono stati sottoposti a tampone molecolare. A tal riguardo il sindaco Antonio Diplomatico spiega “A seguito della costante crescita in città dei contagiati dal virus Covid-19 e dopo che sono stati accertati alcuni casi di positività tra i dipendenti comunali, per garantire la continuità dei servizi ai cittadini in piena sicurezza, dopo la sanificazione degli uffici ho disposto che tutto il personale, a tutela della loro salute, venisse sottoposto a tampone molecolare”.