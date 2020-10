Portici, il Sindaco annuncia la sua guarigione dal Covid-19

“Buonasera, sono tornato qui nel mio studio a palazzo Campitelli dopo 13 giorni di isolamento. Adesso sto bene. Vi ringrazio tantissimo per la vicinanza e l’affetto mostrato in tutto questo tempo”, queste le prime parole del Sindaco di Portici dopo essere stato vittima del temibile Covid-19.

Enzo Cuomo lo annuncia attraverso una diretta sui social, come è abituato a fare.

Una diretta, fatta rigorosamente a volto coperto dalla mascherina, più breve del solito a causa del fatto che “si tratta – racconta il primo cittadino – del mio primo giorno in presenza dal rientro con la difficoltà ancora avvertita di aver dovuto assumere tantissimo cortisone”. È un sindaco provato dalla malattia ma che tuttavia non è stato costretto al ricovero in ospedale durante l’isolamento.







Nel corso della diretta vengono snocciolati i consueti dati numerici sui positivi che ad oggi a Portici arrivano a 351 cittadini, di cui 19 non residenti.

E poi un attacco a muso duro da parte di Cuomo nei confronti di alcune testate giornalistiche, ree di aver riportato voci infondate circa una presunta dichiarazione di “zona rossa” dei comuni del comprensorio, tra cui proprio Portici. Escludendo quindi, difatti, ogni tipo di lockdown a carattere locale.







Una stoccata viene riservata anche all’Asl Napoli 3 Sud la quale, a detta della fascia tricolore, “sta mostrando una pessima organizzazione”, soprattutto per quanto concerne la lentezza sulle procedure di analisi dei numerosi tamponi processati fino ad ora.

E infine il messaggio distensivo: “questo non è il momento delle divisioni e delle polemiche bensì dell’unità di intenti, sebbene si possano avere idee diverse sulla gestione dell’emergenza”.