E’ stato pubblicato un avviso pubblico per l’individuazione di associazioni di volontariato che intendano operare in supporto al gruppo comunale di Protezione Civile di Sorrento.







La domanda deve essere recapitata a mezzo posta elettronica certificata all’indirizzo protocollo@pec.comune.sorrento.na.it entro e non oltre il 5 novembre 2020, e deve attestare il possesso, per gli associati, dei seguenti requisiti: essere cittadini italiani, godere dei diritti civili e politici ed avere un’età non inferiore ai 18 anni, non avere riportato contea penali, non avere conoscenza di procedimenti penali in corso a proprio carico e non essere destinato a misure di sicurezza ovvero di prevenzione ed essere fisicamente idoneo allo svolgimento delle attività esterne o interne.







“Obiettivo della nostra iniziativa è quello di affiancare le unità operanti del gruppo comunale di Protezione Civile – spiega il sindaco, Massimo Coppola – Vogliamo garantire un’idonea attività di prevenzione, informazione ed assistenza alla popolazione, specie in relazione ai principali rischi derivanti dall’attuale emergenza sanitaria”.