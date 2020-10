Ha rassegnato le dimissioni l’assessore alla Sicurezza del Comune di Castellammare, Gianpaolo Scafarto. L’ex maggiore del Noe, Nucleo Operativo Ecologico dei Carabinieri, coinvolto nel caso Coisip, è stato rinviato a giudizio dalla Corte d’Appello di Roma.

L’ormai ex assessore ha spiegato la sua decisione in una nota inviata alla stampa nella quale parla di rispetto per le istituzioni e soprattutto per il primo cittadino che fino ad oggi ha avuto fiducia in lui e nel suo operato: “A seguito del rinvio a giudizio disposto oggi dalla Corte di Appello di Roma – a cui aveva fatto ricorso la Procura alla sentenza di non luogo a procedere pronunciata nei miei confronti dal gup il 3 ottobre 2019 – ho deciso di rimettere la mia carica di assessore nelle mani del Sindaco.





Il mio senso di responsabilità nei confronti delle istituzioni – aggiunge Scafarto – e, ancor più, il profondo rispetto che nutro verso il Sindaco, che ha puntato su di me e mi ha sempre sostenuto sin dal primo giorno, mi impongono questa scelta che effettuo a malincuore ma con la piena consapevolezza di aver svolto sempre il mio dovere con il massimo impegno e con grande senso del dovere nella città in cui sono nato e tuttora vivo con la mia famiglia. Rispetto la decisione della Corte d’Appello, che ha ritenuto che il procedimento in questione avesse bisogno di un approfondimento dibattimentale, e sono certo che saprò dimostrare l’infondatezza delle accuse nei miei confronti in fase processuale”.

Con Gianpaolo Scafarto anche Alessandro Sessa dovrà affrontare un processo. L’ex maggiore del Noe e il colonnello dell’Arma sono stati rinviati a giudizio in uno dei filoni del caso Consip. A deciderlo i giudici della seconda sezione della Corte d’Appello di Roma accogliendo la richiesta della Procura generale che lo scorso primo ottobre aveva chiesto per entrambi il rinvio a giudizio. Per Scafarto l’accusa è di rivelazione del segreto, falso e depistaggio, mentre per Sessa l’accusa è di depistaggio.





Il gip Clementina Forleo, nell’ottobre del 2019, aveva deciso di prosciogliere entrambi, ma la Procura capitolina aveva impugnato la decisione. Il processo è stato fissato per il 9 dicembre davanti alla seconda sezione collegiale del Tribunale di Roma.

Sulle dimissioni di Gianpaolo Scafarto è intervenuto anche il sindaco di Castellammare di Stabia, Gaetano Cimmino: “Ho apprezzato il senso di responsabilità mostrato dall’assessore Scafarto. La sua volontà di rassegnare le sue dimissioni a seguito di un rinvio a giudizio, e non di una condanna, è un gesto nobile che rivela le sue doti umane e il suo profondo rispetto nei confronti delle istituzioni, caratteristiche che vanno di pari passo con le qualità professionali che ho avuto modo di constatare sempre in questi due anni. Qualità di cui ero certo sin dal giorno in cui l’ho nominato in qualità di assessore tecnico nella mia giunta.

La giustizia farà il suo corso. E mi auguro che Scafarto saprà dimostrare la sua innocenza all’esito del processo. Nei prossimi giorni avrò modo di confrontarmi in maniera più approfondita con lui per valutare insieme il da farsi”.