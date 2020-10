Continuano ad aumentare i contagi in Campania, oggi sono stati riscontrati altri 3.186 positivi, 83 in più rispetto ad ieri. Battuto nuovamente il record appena segnato ieri.

I tamponi effettuati sono stati 18.650, circa mille in più rispetto a ieri. Tra i nuovi positivi si rilevano 170 sintomatici, mentre 3.016 sono i positivi asintomatici.







Cresce la preoccupazione per la tenuta del sistema a Napoli a causa della carenza di medici e infermieri. L’Asl 1 Napoli Centro ha lanciato un appello ai medici in pensione perché riprendano servizio straordinario.

Intanto De Luca ha disposto la chiusura anche della scuola dell’infanzia a partire da lunedì prossimo e ha prolungato il lockdown ad Arzano.







La percentuale resta sostanzialmente invariata, semmai fa registrare un lievissimo calo. Oggi è del 17,08% il rapporto tra nuovi positivi e i tamponi esaminati, ieri era al 17,49%.

Ancora decessi segnalati nel report quotidiano: sono 15 le vittime oggi, non tutte relative alla giornata di ieri, ma riferibili ai giorni 28 e 29 ottobre. Dall’inizio del mese di ottobre si contano purtroppo 229 decessi, mentre complessivamente, dall’inizio della crisi epidemica, sale a 659 il numero delle vittime.









Situazione Clinica

In Campania i positivi al Covid-19 giungono a 52.071. I tamponi complessivamente esaminati dall’inizio della crisi epidemica arrivano a 937.974 in totale.

Una notizia rincuorante è quella dei guariti. Negli ultimi giorni sono guariti un gran numero di pazienti, ma oggi sono veramente tanti coloro che sono usciti dall’incubo del coronavirus: i guariti che oggi sono 525, mentre il totale in Campania sale a 11.062 dall’inizio della crisi epidemica.

I pazienti ricoverati con sintomi in Campania diventano 1.385, con un incremento di altri 88 casi. Scendono i ricoveri in terapia intensiva dove ora ci sono 161 degenti, 3 in meno rispetto a ieri.

Il numero delle persone attualmente positive, cioé detratti i guariti e i deceduti, sono 40.350, con un aumento di altri 3.046 casi. In isolamento domiciliare ci sono oggi 38.804, con altre 2.561 in più rispetto a ieri.







I contagi in Campania negli ultimi 10 giorni:

Martedì 20 ottobre – 12,68% – 1.760 contagiati

Mercoledì 21 ottobre – 12,84% – 1.541 contagiati

Giovedì 22 ottobre – 14,42% – 2.280 contagiati

Venerdì 23 ottobre – 13,71% – 1.718 contagiati

Sabato 24 ottobre – 15,32% – 2.590 contagiati

Domenica 25 ottobre – 17,12% – 1.981 contagiati

Lunedì 26 ottobre – 18,68% – 2.761 contagiati

Martedì 27 ottobre – 16,14% – 2.427 contagiati

Mercoledì 28 ottobre – 17,49% – 3.103 contagiati

Giovedì 29 ottobre – 17,08% – 3.186 contagiati

Questi i dati del contagio provincia per provincia:

– Provincia di Napoli : 34.128 (+1.882)

– Provincia di Salerno : 5.316 (+227)

– Provincia di Avellino : 2.733 (+78)

– Provincia di Caserta : 8.816 (+991)

– Provincia di Benevento : 992 Il dato riferisce il riepilogo diffuso dalla Protezione Civile comprendente anche casi già noti ma solo ora confermati.







Il contagio in Italia

Aumentano ancora i contagi per Covid in Italia e per la prima volta superano la soglia dei 30mila casi in un giorno. Secondo il bollettino del ministero della Salute sono 31.084 i nuovi casi – comprese vittime e guariti – mentre l’incremento delle vittime è di 199 in 24 ore che portano il totale a 38.321.

“La percentuale dei positivi sui tamponi effettuati supera il 10% e non è un buon indicatore. Indica che l’epidemia galoppa, che il virus circola in maniera abbastanza veloce”. Così Gianni Rezza, direttore generale della Prevenzione del ministero della Salute, al monitoraggio settimanale Iss-Ministero e rileva che “il numero di tamponi è ancora aumentato a 215.085 da 201.452 di ieri, continua questo trend, stiamo aumentando la capacità di fare tamponi in maniera veramente ottima, rilevante”.





Dai dati del ministero della Salute emerge inoltre che sono 16.994 i ricoverati nei reparti ordinari degli ospedali, con un incremento rispetto a ieri di 1.030 pazienti, mentre nelle terapie intensive ci sono oggi 1.746 persone, 95 più di ieri. L’aumento degli attualmente positivi in un giorno è di 26.595 che portano il totale dei malati a 325.786. Molto più ridotto, invece, l’incremento dei guariti: 4.285 nelle ultime 24 ore per un totale di 283.567

Nel periodo 08 – 21 ottobre 2020, l’indice di trasmissibilità Rt calcolato sui casi sintomatici è pari a 1,70. Si riscontrano valori di Rt superiori a 1,25 nella maggior parte delle Regioni/PA italiane, con valori superiori a 1,5.

La regione con più casi è sempre la Lombardia, con 8.960 casi nuovi (ieri erano 7.339), seguita da Campania (3.186), Veneto (3.012), Toscana (2.765) e Piemonte (2.719). Nel Lazio sono 2246, mentre la regione italiana meno contagiata è la Basilicata (+95)